Javier Llaque reveló que renunció a su cargo como jefe del INPE por pedido del ministro de Justicia, Eduardo Arana

Javier Llaque indicó que el “Inpe ha logrado dominar el penal” de Lurigancho. | Fuente: Andina

El exjefe del INPE, Javier Llaque, reveló en Prueba de Fuego de RPP TV que renunció a su cargo por pedido del ministro de Justicia, Eduardo Arana, luego de la fuga de un reo del penal de Lurigancho.

“Mi carta se ha filtrado. Yo la mandé de manera reservada al Ministerio de Justicia, donde corresponde, y ahí señalamos que presentamos la renuncia porque nos la han solicitado. [¿Quién se lo pidió? ¿El premier?] No, el señor ministro [de Justicia, Eduardo Arana] porque él nos da la confianza y él nos retira la confianza en el momento que considere. Ocurrió como consecuencia de esta fuga y seguramente por lo de Challapalca también”, confirmó el exjefe del Inpe.

Asimismo, Llaque manifestó que no considera que la última fuga de un preso de Lurigancho sea razón para señalar que el sistema penitenciario está enfrentando “una crisis”. Es más, aseguró que el “INPE ha logrado dominar el penal”, pues el último episodio similar fue registrado ocho años atrás.

“El penal de Lurigancho es el más grande del Perú, uno de los más grandes de toda América Latina. No existen penales en países cercanos que tengan una población de casi 10 000, el Perú la tiene. La última fuga de Lurigancho fue el 2017, 10 000 internos, tres veces más hacinamiento y el INPE ha logrado dominar el penal. Ocho años después hay una fuga. ¿Eso es crisis? Disculpa, no negamos que altera la seguridad, que el ciudadano y el vecino se alarma, no lo negamos, pero no hay crisis. ¿Por qué? Porque se adoptaron medidas durante mucho tiempo. A raíz de la fuga del 2017, entregan Lurigancho al INPE y el INPE lo ha venido manteniendo. […] Yo no digo que en las cárceles no ocurran cosas, pero sí las tenemos bajo control”, aseveró.

Caso Challapalca

Con respecto a lo sucedido en el penal de Challapalca (Tacna), donde se detectó una antena satelital, Javier Llaque indicó que este artefacto “no funcionaba” y que ingresó al centro penitenciario “por partes”.

“Una antena que -lamentablemente- entró vulnerando la seguridad que había ingresado por partes. Cuando ingresa el plato y lo ponen encima del techo, se detecta y lo intervenimos”, explicó.

En esa misma línea, el exjefe del INPE indicó que ya detectaron quién fue la persona que ingresó el artefacto al penal. Se trata de un trabajador de mantenimiento, quien ya fue separado de la institución, según señaló.

“El INPE ha hecho su propia investigación. Ya determinó quién es el presunto responsable. Hemos denunciado ante la Fiscalía al autor de este hecho. Lamentablemente, hemos separado ya en el cargo a este servidor penitenciario porque a esa zona no tienen acceso los privados de libertad. ¿Quién la tenía? El de mantenimiento. Esta persona de mantenimiento se prestó”, indicó.

“Era el único que podía ingresar con cemento y la antena, su transformador, estaba tapado con cemento. ¿Por qué hacen eso? Ingresan por partes los artículos para vulnerar”, reiteró.