Jefe de la ONPE: "No existe ninguna condición para postergar la fecha de las elecciones"

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó que las próximas elecciones generales se realizarán el 11 de abril próximo, tal como lo estableció el Poder Ejecutivo, y que no existe "ninguna posibilidad" para postergarlas por la pandemia generada por la COVID-19. En ese sentido, reiteró que los protocolos de bioseguridad serán aprobados "cuanto antes" para continuar con la logística.

"La elección no se mueve, es sí o sí el 11 de abril (…) Si bien existen casos de postergación de elecciones, existen casos de que en plena pandemia se han dado elecciones de manera exitosa. No estoy hablando solamente de Corea que es una realidad muy distinta a la peruana, estoy hablando, por ejemplo, de unas elecciones exitosas en República Dominicana donde se cumplieron protocolos. No vamos a postergar las elecciones", insistió.

Luego de mencionar que la ONPE trabajará "de manera muy intensa" para definir los protocolos de bioseguridad y lograr su aprobación, el funcionario dijo que no existe ninguna condición para poder modificar la fecha de la elección pese a la actual pandemia. "El 11 de abril vamos a tener la primera vuelta sí o sí", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Corvetto señaló que la prioridad de este organismo es generar los protocolos sanitarios para que se puedan llevar a cabo las próximas elecciones generales en el 2021 con las condiciones "que permitan garantizar la seguridad en la elección y el derecho constitucional al sufragio".

En este contexto, el nuevo titular de la ONPE aseguró que, como parte de estos trabajos, recientemente sostuvo una reunión con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y un equipo de trabajo para abordar cinco protocolos de salud que la institución que lidera debe tener aprobados para poder iniciar el proceso electoral.

Según explicó, se trata de los protocolos de bioseguridad para las oficinas descentralizadas, para los locales de votación (abiertos y cerrados), para los miembros de mesa, personeros, así como el protocolo para los ciudadanos que asistirán a emitir su voto.

De otro lado, Corvetto estimó que entre el 15 y el 20 de diciembre se puedan realizar las elecciones internas de los partidos, las cuales deberán ser organizadas por la ONPE. Al respecto, adelantó que en una próxima reunión con miembros del Jurado Nacional de Elecciones propondrán que en esta jornada se utilice el voto electrónico no presencial.

