Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la actual rectora de la UNMSM y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, Jeri Ramón, se mostró a favor de que el Pleno del Congreso haya aprobado la ampliación del bachillerato automático hasta el año 2023.

“Se ha ampliado hasta el 2023 con justa razón, yo sí lo entiendo, porque los chicos van a venir ahora pero todo es un proceso. (…) La vaya no se va a bajar. En San Marcos se hace investigación. A las buenas o a las malas se hace investigación. Eso es así porque la exigencia está dada, el problema es para presentar el trabajo, porque uno tiene que presentar un trabajo de investigación no solamente de la parte literaria, no solamente coger los libros. Yo tengo que ir al lugar de los hechos y eso es lo que siempre se ha hecho en San Marcos, que el alumno presente un trabajo de investigación del lugar en donde está”, explicó.



Asimismo, recordó que por la pandemia de la COVID-19 se ha tenido problemas de conectividad, además de que las bibliotecas -necesarias para la redacción de una tesis- se han encontrado cerradas.



“Las empresas han despedido a los chicos que estaban practicando esto ha sido limitante. Hay otro punto muy importante, cuando sale la ley 30220 en el año 2014 para implementar la investigación desde el primer año, sale sin un sol de presupuesto y esa ley tuvo que salir con un presupuesto para incentivar a los profesores e investigadores a que se incorporen al dictado de clases de metodología de investigación desde el primer ciclo hasta el ultimo ciclo y que el alumno termine con su tesis desarrollada. Esto no se dio y las currículos no se pudieron actualizar, porque todo tiene un costo y las universidades públicas no podían adecuarse a ese costo porque no había plata”, explicó.

Asimismo, anunció que los alumnos de la UNMSM se encuentran demandando que se abran al público las bibliotecas. Asimismo, piden que la universidad les dé facilidades para tener una mejor conectividad.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo para darles la conectividad, las laptops o una tablet, pero no tienen los medios para poder hacer investigación desde sus casas y, por otro lado, como ellos también dicen: en la casa estamos en un cuarto cuatro o cinco hermanos y, mientras nosotros queremos entrar a clase, el más chico grita, la mamá se pelea y no podemos avanzar. La situación de crisis ha sido tan fuerte que ha dañado a los chicos”, acotó.



