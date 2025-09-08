Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

María Teresa Cabrera, miembro titular de la JNJ, propone suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por seis meses

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, durante una rueda de prensa.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, durante una rueda de prensa. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

La propuesta fue hecha como parte del procedimiento disciplinario que se inició a la Delia Espinoza Valenzuela por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves e infringir la Ley de Carrera Fiscal al no ejecutar una resolución que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), propuso ante el pleno de esta institución la medida cautelar de suspensión preventiva de Delia Espinoza en su función de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación por un plazo de 6 meses.

La propuesta fue hecha como parte del procedimiento disciplinario que se inició a la Espinoza Valenzuela por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves e infringir la Ley de Carrera Fiscal al no ejecutar una resolución administrativa que emitió la Junta Nacional de Justicia, el ultimo 12 de junio, en la que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

En dicha propuesta se requiere que se ponga en conocimiento de Delia Espinoza el presente informe de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia

Tras realizarse previamente una audiencia para escuchar los argumentos de las partes involucradas, el pleno de la JNJ deberá adoptar una decisión respecto a la propuesta para suspender a Delia Espinoza en su función de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación.

Espinoza reafirmó crítica a Eduardo Arana: Tiene una información “bastante defectuosa” sobre el presupuesto de Fiscalía

En vísperas, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reafirmó que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, maneja información inexacta respecto al presupuesto destinado a su institución. 

"El señor primer ministro ha tenido una información incompleta, por eso su información ha sido bastante defectuosa", dijo en una entrevista en el dominical Panorama

La titular del Ministerio Público reiteró que los recursos otorgados a su organismo para el 2025 son insuficientes, lo que pone en riesgo servicios esenciales para el funcionamiento de fiscalías a nivel nacional.

Actualidad
00:00 · 01:31

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
JNJ Delia Espinoza Junta Nacional de Justicia

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA