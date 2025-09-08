María Teresa Cabrera, miembro titular de la JNJ, propone suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por seis meses

La propuesta fue hecha como parte del procedimiento disciplinario que se inició a la Delia Espinoza Valenzuela por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves e infringir la Ley de Carrera Fiscal al no ejecutar una resolución que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

María Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), propuso ante el pleno de esta institución la medida cautelar de suspensión preventiva de Delia Espinoza en su función de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación por un plazo de 6 meses.



La propuesta fue hecha como parte del procedimiento disciplinario que se inició a la Espinoza Valenzuela por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves e infringir la Ley de Carrera Fiscal al no ejecutar una resolución administrativa que emitió la Junta Nacional de Justicia, el ultimo 12 de junio, en la que disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.



En dicha propuesta se requiere que se ponga en conocimiento de Delia Espinoza el presente informe de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia.



Tras realizarse previamente una audiencia para escuchar los argumentos de las partes involucradas, el pleno de la JNJ deberá adoptar una decisión respecto a la propuesta para suspender a Delia Espinoza en su función de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación.

En vísperas, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reafirmó que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, maneja información inexacta respecto al presupuesto destinado a su institución.

"El señor primer ministro ha tenido una información incompleta, por eso su información ha sido bastante defectuosa", dijo en una entrevista en el dominical Panorama.

La titular del Ministerio Público reiteró que los recursos otorgados a su organismo para el 2025 son insuficientes, lo que pone en riesgo servicios esenciales para el funcionamiento de fiscalías a nivel nacional.