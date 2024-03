Joinnus se pronunció sobre observaciones formuladas por Contraloría respecto al servicio de venta de entradas a Machu Picchu

La empresa Joinnus se pronunció sobre el informe que realizó la Contraloría General de la República (CGR) respecto al servicio de venta de entradas virtuales a Machu Picchu y otros atractivos turísticos a través de la web TuBoleto.

En dicho estudio, el organismo autónomo halló cuatro situaciones adversas, tales como deficiencia e incongruencia en su funcionamiento, horarios no contemplados para la visita de la llaqta, la no emisión de reportes en tiempo real que permita conocer los niveles de ventas virtuales e información no acorde con lo dispuesto en la normativa acerca de los 1000 boletos que uno puede adquirir de manera presencial en Machupicchu pueblo.

En lo que se refiere a estos puntos, Joinnus señaló “que esta información no la determina nuestra empresa, por lo que no supone un mal funcionamiento de dicha plataforma”.





Afirman cumplir acuerdo

“Desde el 20 de enero del 2024, fecha en la que entró en funcionamiento la nueva plataforma de venta de entradas virtuales a Machupicchu, hemos prestado nuestros servicios en estricto cumplimiento de los términos de referencia respectivos”, informó la empresa en un comunicado.

En cuanto a los reportes de rendiciones de cuenta previstos bajo los términos de referencia, la plataforma de venta de entradas indicó que “cumple con su entrega de manera oportuna y en la actualidad estos reportes están a disposición del Ministerio de Cultura actualizados en tiempo real”.

“Hemos cumplido puntualmente con realizar los depósitos por la venta de entradas al Ministerio de Cultura conforme a los términos acordados con esta entidad”, añadió.

Asimismo, afirmó que enviaron que enviaron al sector Cultura la información correspondiente que aclara las observaciones del informe de la Contraloría.

Por último, Joinnus expresó su compromiso “con los visitantes que quieren adquirir boletos y con los trabajadores del personal de boletería y control de acceso del Ministerio de Cultura para mantenernos a la vanguardia de la industria”.