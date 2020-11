Juan Sheput, actual ministro de Trabajo, señaló que se reunió por última vez con el mandatario Manuel Merino el pasado 12 de noviembre. | Fuente: Andina

Juan Sheput, actual ministro de Trabajo, señaló que, de renunciar a su cargo, los primeros en enterarse de esta decisión será el presidente Manuel Merino de Lama y el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz.

En declaraciones a RPP Noticias, el titular del Ministerio de Trabajo aseveró: “Yo sé que los hechos son lamentables, pero en este momento hay un Presidente y un Presidente del Consejo de Ministros. Ellos se enterarán de mi decisión y luego esta se hará pública”.

Más adelante, hizo hincapié en que una posible renuncia al mencionado ministerio sería informada al actual mandatario. “Pienso hacer partícipe de mi decisión primero al Presidente y el premier. No se enterarán por los medios”, detalló.

Por otro lado, Sheput instó a que “no se exacerben los ánimos que no ayudan en nada”. “Es una actitud irresponsable exacerbar los ánimos a partir de la muerte de dos peruanos. En mi vida política, he visto hechos graves y lo mejor es esperar la calma y no azuzar a la población”, añadió.

Sobre la segunda marcha nacional, realizada este 14 de noviembre y que dejó varios heridos y dos personas fallecidas, el ministro aseveró que la cantidad de manifestantes “ha sido menor que el jueves, pero más violento”.

En torno a las medidas que pueda tomar el Congreso, las cuales comprenden una junta de portavoces para este 15 de noviembre que buscará la renuncia del actual presidente Manuel Merino, Sheput aseguró que “no quisiera imponer fuerzas o personas al Parlamento”, en alusión a un legislador que podría ocupar la próxima Presidencia del Perú.

“Que ellos decidan a la persona que crean conveniente. Ellos en lo que tienen que pensar es en la persona más adecuada para el momento que vive el Perú en estos momentos. Yo lo que pido es calma al país y esperemos que los hechos se desarrollen constitucionalmente”, concluyó.