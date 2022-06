Ministro del Interior dice que desconocía orden de detención preliminar a Juan Silva: "Yo no puedo saberlo todo"

El exministro Juan Silva se encuentra no habido según confirmó su propio abogado | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, aseguró este martes que recién hoy conoció sobre la orden de detención preliminar contra Juan Silva. Al respecto, sostuvo que contactó con Migraciones para evitar que el extitular del MTC se fugue del país.

"Yo no puedo saberlo todo. Me llaman a mi oficina y me dicen que acaban de recibir la información de que a Juan Silva le han dado una orden de captura. Sobre eso llamo al superintendente de Migraciones y le digo: 'por si acaso, esta es la información que tengo, toma la acción pertinente para que esta persona no pueda salir'", manifestó en el programa Todo se sabe de RPP.

Dimitri Senmache reconoció que no tiene mucha información al respecto de la orden de detención para Juan Silva, pero ni bien se enteró de lo sucedido hizo las coordinaciones pertinentes para su captura. Según fuentes de RPP, dicha medida ya se había dictado desde el sábado 4 de junio.

"Nosotros tomamos conocimiento en el momento en que se nos informa. No podemos saber si una orden se va a dar o no. Lo que sabíamos el fin de semana es sobre el impedimento de salida, pero ahora se ha dado la orden de captura que es distinta. Hoy me enterado de la orden de detención", explicó el titular de la cartera del Interior.









"Se le ha informado a la Policía para que puedan ubicarlo a partir de los primeros lugares donde esta persona pudiera estar. Hoy hablé con el superintendente de Migraciones para que se tenga mucho cuidado, ya que tenemos la experiencia del exmagistrado Hinostroza que salió por Tumbes. Para que eso no pueda ocurrir estamos alertando",añadió.

Valer fue detenido cuando iba a reunirse con el ministro del Interior

Dimitri Senmache precisó que el congresista Héctor Valer fue detenido cuando iba a sostener una reunión con él, pero fue la seguridad quien se dio cuenta que el parlamentario tenía requisitoria.

"A las 12:30 tuve una reunión con el congresista Valer. Antes de ingresar a mi oficina, tiene que dar sus datos para que quede registrado. En ese momento, la seguridad me informa que el parlamentario dio positivo a una orden de requisitoria. Entonces, yo le informó al congresista, viene la Policía fiscal también y se le traslada al Congreso para que se dé aviso a la comisión permanente", sostuvo.

Juan Silva no está fuera del país

Alfredo Yalan, abogado de Juan Silva, aseveró que su cliente no se ha fugado del país, pero se encuentran "estupefactos" por la medida de detención preliminar en contra del extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Yalan manifestó que Juan Silva sigue en el país, porque no tiene intenciones de escapar. En ese sentido, criticó que primero conozcan los medios de comunicación las decisiones judiciales antes que las partes involucradas.

"A buen recaudo significa que está en el Perú, no se ha fugado. Mi cliente está en el Perú y no tiene por qué fugarse. No se nos ha notificado oficialmente, pero ahora resulta que tenemos que informarnos por los medios de comunicación lo que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial. Anoche, un medio de comunicación conocido, ya había dicho sobre la detención preliminar. Primero se enteran los medios de comunicación y luego las partes procesales", manifestó indignado a RPP.