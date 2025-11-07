Junín: pobladores de Miguel Grau quedan incomunicados tras deslizamientos ocasionados por las intensas lluvias

Las precipitaciones han provocado derrumbes, caída de piedras y acumulación de barro, lo que impide el tránsito vehicular y peatonal.

Las constantes lluvias registradas en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo (región de Junín), en la selva central, dejaron incomunicados a los pobladores de Miguel Grau, luego de que los constantes deslizamientos bloquearan las vías de acceso hacia esta zona.

La situación ha afectado principalmente el traslado de estudiantes, docentes y agricultores que dependen de estos caminos para sus actividades diarias, dijo Miguel Manrique, director de la Institución Educativa Nueva Florida, al Rotafono de RPP.

Señaló que las precipitaciones han provocado derrumbes, caída de piedras y acumulación de barro, lo que impide el tránsito vehicular y peatonal. Si bien la municipalidad envió maquinaria para despejar las vías, los deslizamientos continúan debido a las lluvias persistentes.

El docente también señaló que, desde hace ocho años, la población espera la ejecución de un proyecto de electrificación que beneficiaría a más de 140 comunidades de la zona. Actualmente, los habitantes dependen de paneles solares para acceder a energía eléctrica, pero la neblina impide su carga, afectando el desarrollo de las actividades escolares.

En el lugar viven más de dos mil pobladores, quienes deben caminar cerca de dos horas por rutas consideradas peligrosas para llegar al centro poblado de Miguel Grau.

Las autoridades locales y la comunidad educativa piden al Gobierno Regional de Junín atender con urgencia la rehabilitación de las vías y la ejecución del proyecto eléctrico que permanece pendiente desde hace varios años.