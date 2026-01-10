Puno: investigan a joven estudiante acusada de apuñalar a su enamorado en una vivienda

Una joven mujer fue detenida por la Policía Nacional al ser acusada de apuñalar a su enamorado, un estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en una vivienda ubicada en el jirón Argentina.

Según la PNP, la víctima fue identificada como Yeison Ronny Olivera Flores, de 20 años, quien fue asistido por el personal del SAMU con una herida punzocortante en el pecho.

El joven falleció en el hospital regional, a pesar de los esfuerzos médicos, confirmó a RPP Joseph Huenece, subdirector del hospital regional de Puno.

"Se pide todos los exámenes complementarios, los rayos X, y se le empieza a dar el tratamiento para estabilizar al paciente, el cual pasadas dos horas no logra responder. Ocurre un paro respiratorio, posiblemente por un taponamiento cardíaco el cual estaba sangrando. El paciente fallece a las 3 de la mañana", declaró Huenece.

La presunta autora del crimen fue identificada como Danitza Pilco, también de 20 años, quien habría utilizado un arma blanca durante una discusión con su pareja en una habitación alquilada.

La Policía Nacional y la Fiscalía están investigando el caso para determinar las circunstancias exactas y determinar la responsabilidad de la acusada.