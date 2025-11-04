Lluvias por más de cuatro horas en Chiclayo: lugares afectados y pronóstico para los siguientes días

"Hemos realizado un primer monitoreo y se ha sentido con mayor intensidad en los distritos de Pitipo, Jayanca, Motupe, Olmos" Ing. Cristina Huamanchumo, jefa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Las calles de Chiclayo, región Lambayeque, amanecieron convertidas en pequeños riachuelos, a consecuencia de la lluvia que cayó por más de cuatro horas durante la madrugada del último martes, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

En diálogo con la Rotativa del Aire de Chiclayo, la jefa del COER, Ing. Cristina Huamanchumo, explicó que se trata de lluvias de trasvase, es decir pasajeras, con una condición de regular intensidad, según el último boletín del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“La zona céntrica de Chiclayo se ha visto afectada con grandes charcos de agua, debido a que la lluvia ha sido persistente. Hemos realizado un primer monitoreo y se ha sentido con mayor intensidad en los distritos de Pitipo, Jayanca, Motupe, Olmos”, precisó.

La funcionaria anunció que las plataformas distritales de Defensa Civil vienen realizando un recorrido por las zonas más vulnerables en las áreas urbanas y rurales, para identificar daños a viviendas y otras estructuras que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Así mismo, pidió a los alcaldes distritales y provinciales solicitar las motobombas para evacuar las aguas que quedaron estancadas en las zonas más bajas.

“Nosotros tenemos disponibilidad de motobombas en los almacenes del Coer y se pueden trasladar para atender la emergencia. Además, estamos recibiendo las fichas para destinar la ayuda necesaria a las familias afectadas y damnificadas”, remarcó.