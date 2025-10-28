Últimas Noticias
La carapulcra con sopa seca más grande del mundo se preparó en Chincha

Cientos de lugareños disfrutaron de la preparación y degustación de la carapulcra con sopa seca más grande del mundo, que en esta ocasión alcanzó a medir 200 metros de largo.
Cientos de lugareños disfrutaron de la preparación y degustación de la carapulcra con sopa seca más grande del mundo, que en esta ocasión alcanzó a medir 200 metros de largo.
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Preparación y degustación de la carapulcra, tradicional platillo de Chincha, región Ica, fue un éxito. Midió 200 metros y se repartieron en total 10 mil platillos

"Los cocineros se han juntado todos. Son 10 mil platos que se distribuyeron en la Plaza de Armas"

Gustavo Huerta, director regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del gobierno regional de Ica.

La ciudad de Chincha, región Ica, fue nuevamente el escenario de lo más emblemático de la gastronomía nacional. Cientos de lugareños disfrutaron de la preparación y degustación de la carapulcra con sopa seca más grande del mundo, que en esta ocasión alcanzó a medir 200 metros de largo.

Gustavo Huerta, director regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del gobierno regional de Ica, en diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional (ADNr), reveló que al final se repartieron 10 mil platillos de carapulcra en la Plaza de Armas, que lució abarrotada con esta actividad.

“Hemos trabajado con meses de anticipación. Lanzamos la conferencia en Lima con una Expo Chincha que nos ayudó mucho. Los cocineros se han juntado todos, ellos mismos han financiado esto, hicieron los contactos, han recibido el apoyo de la empresa privada y el resultado es un éxito. Son 10 mil platos que se distribuyeron en la Plaza de Armas. Es muy satisfactorio”, detalló.

El funcionario remarcó que la preparación de este tradicional platillo llamado también “manchapecho”, además permitió dinamizar el comercio, generar empleo y reforzar el turismo interno.

“Ha sido todo un éxito. Esto ha significado que Chincha y la carapulcra chinchana con sopa seca haya rebotado a nivel internacional por redes sociales. El turista llega, consume, genera ingresos, da empleo y nuestra economía crece. Estamos hablando de millones que se mueven por la gastronomía y el turismo”, enfatizó.

La preparación de este tradicional platillo llamado también “manchapecho”, además permitió dinamizar el comercio, generar empleo y reforzar el turismo interno.
La preparación de este tradicional platillo llamado también "manchapecho", además permitió dinamizar el comercio, generar empleo y reforzar el turismo interno.

"El turista llega, consume, genera ingresos, da empleo y nuestra economía crece. Estamos hablando de millones que se mueven por la gastronomía y el turismo"

Gustavo Huerta, director regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del gobierno regional de Ica.

Desde Chincha, Gustavo Huerta hizo un llamado al Gobierno Central y al nuevo presidente José Jerí para que sigan apostando por el turismo, que dinamiza mucho el desarrollo de los pueblos.

“Al Gobierno decirle que siga apostando por el turismo, que envíe los presupuestos necesarios. Que no vea esto como un gasto, sino que lo vea como una inversión. A veces yo escucho, por ejemplo, algunas oficinas de Dircetur que apenas les dan 20 mil o 30 mil soles anuales de presupuesto y eso definitivamente no alcanza para promocionar lo bonito que tenemos en todo el Perú”, resaltó.

Para cumplir con este objetivo se usaron aquí 200 kilos de papa y 25 paquetes de fideos que acompañan el platillo.
Para cumplir con este objetivo se usaron aquí 200 kilos de papa y 25 paquetes de fideos que acompañan el platillo.

La ardua preparación de la carapulcra con sopa seca

Hay que precisar que para cumplir con este objetivo se empezó, un día antes, a sancochar, pelar y picar las papas que se utilizarían para la preparación de la carapulcra. Se usaron aquí 200 kilos de papa y 25 paquetes de fideos que acompañan el platillo.

´Mamaine´ y otras cocineras vigilaron la preparación

La preparación y emplatado estuvo supervisado rigurosamente por expertas cocineras como Esther Cartagena ´Mamaine´, Nancy Chávez ´Ma´ Nancy´, Angeolina Palma ´Afrika´, entre otras cocineras chinchanas, quienes verificaron el quemado del aderezo, la combinación de ingredientes como el maní, las papas y todo lo necesario para que la sopa seca quede al dente.

El aroma natural del “manchapecho´ hipnotizó a decenas de visitantes nacionales y extranjeros, quienes rodearon la plaza. Los organizadores sirvieron el platillo a partir de la una de la tarde y en cuestión de minutos el platillo deleitó a miles de niños y adultos.

Los asistentes además disfrutaron del festival Vive Chincha con danzas y tradiciones culturales de la provincia. Todas las actividades fueron parte de  los 157 años de creación política de la ciudad de Chincha, conocida también como cuna de campeones.

