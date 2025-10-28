La carapulcra con sopa seca más grande del mundo se preparó en Chincha

"Los cocineros se han juntado todos. Son 10 mil platos que se distribuyeron en la Plaza de Armas" Gustavo Huerta, director regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del gobierno regional de Ica.

La ciudad de Chincha, región Ica, fue nuevamente el escenario de lo más emblemático de la gastronomía nacional. Cientos de lugareños disfrutaron de la preparación y degustación de la carapulcra con sopa seca más grande del mundo, que en esta ocasión alcanzó a medir 200 metros de largo.

Gustavo Huerta, director regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del gobierno regional de Ica, en diálogo con el programa Ampliación de Noticias Regional (ADNr), reveló que al final se repartieron 10 mil platillos de carapulcra en la Plaza de Armas, que lució abarrotada con esta actividad.

“Hemos trabajado con meses de anticipación. Lanzamos la conferencia en Lima con una Expo Chincha que nos ayudó mucho. Los cocineros se han juntado todos, ellos mismos han financiado esto, hicieron los contactos, han recibido el apoyo de la empresa privada y el resultado es un éxito. Son 10 mil platos que se distribuyeron en la Plaza de Armas. Es muy satisfactorio”, detalló.

El funcionario remarcó que la preparación de este tradicional platillo llamado también “manchapecho”, además permitió dinamizar el comercio, generar empleo y reforzar el turismo interno.

“Ha sido todo un éxito. Esto ha significado que Chincha y la carapulcra chinchana con sopa seca haya rebotado a nivel internacional por redes sociales. El turista llega, consume, genera ingresos, da empleo y nuestra economía crece. Estamos hablando de millones que se mueven por la gastronomía y el turismo”, enfatizó.