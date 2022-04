Ministro Hernán Condori. | Fuente: Presidencia

A diferencia de casos anteriores, el presidente Castillo no retiró al ministro Hernán Condori y prefirió que se concretara su censura en el Congreso. Más que los 72 votos a favor de la censura, lo que sorprende es que solo 32 congresistas votaran contra ella, es decir ni siquiera la totalidad de miembros de Perú Libre. Y ciertamente no las bancadas aliadas del oficialismo, Juntos por el Perú y Somos Perú. ¿Por qué Pedro Castillo se empecinó en mantener en su cargo a un médico rechazado por sus colegas y a un funcionario que duró todavía menos en el gobierno regional de Junín? ¿Por qué no se inmutó cuando comenzó a bajar la tasa de vacunación y se volvía evidente que el ahora censurado ministro, lejos de alentar, inspiraba desánimo y resignación ante las peores taras de nuestra administración pública? ¿Sabrá Castillo que leyes como la del doble empleo de médicos no se aplican y que el MINSA comienza a cortar contratos de cientos de médicos bajo régimen CAS para hacer frente a la pandemia?

La famosa cuota de Vladimir Cerrón puede ser parte de la explicación del inútil respaldo a Condori, lo que nos lleva a temer que Pedro Castillo no haya aprendido ninguna lección, ni de las censuras ministeriales, ni de las dificultades que se acumulan en el transporte, en la minería y en la agricultura. Y mientras tanto la Policía anuncia la inclusión de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Castillo en el Programa de recompensas a quien colabore con la detención de prófugos de la Justicia. La corrupción es en sí misma un factor de subdesarrollo y de pérdida de calidad en los servicios públicos. Pero nunca es más dañina que cuando se expande gracias a la ineptitud y el miedo de funcionarios temerosos de perder los puestos que nunca merecieron ejercer.

Las cosas como son

