'La estafa del amor': el riesgo de ser engañados a través de aplicativos de citas

Si usted está buscando el amor a través de aplicativos, ¡cuidado! Puede ser víctima de la "estafa del amor", una submodalidad de la conocida "estafa de la maleta" que es la tercera forma de estafa más denunciada ante la Policía Nacional. Sepa más de este delito y como evitar ser víctima del mismo en el siguiente informe.

Cinthia, de 46 años, creyó haber encontrado al amor de su vida cuando, a través de un conocido aplicativo móvil de citas, conoció a Christian, un supuesto ciudadano estadounidense. Ambos mantuvieron comunicación durante seis meses mediante WhatsApp hasta que a finales de 2023, él le prometió matrimonio y le aseguró que viajaría al Perú para formalizar el compromiso.

La intención de Christian entusiasmó a Cinthia y avivó sus deseos de conocerlo en persona. Por eso no dudó cuando él le dijo que antes de llegar al Perú le enviaría una maleta con documentos relacionados a una herencia, así como importantes objetivos personales de valor.

Pasaron los días y la maleta no llegaba a su destino. Christian explicó a Cinthia que el equipaje había quedado retenido en el aeropuerto, por lo que era necesario que ella lo ayudara con algunos trámites ante un supuesto agente aduanero con el que él la contactó.

"Primero me pidió 500 soles para que el equipaje pueda llegar a su destino y luego me dijeron que tenía que enviar otros 500 más por impuestos y seguros, al final entre transacción y transacción me quitaron cerca de dos mil soles. Y Christian desapareció", relata.

Cinthia cayó en la denominada "estafa del amor" y se convirtió en el primer caso de este 2024. Según la Policía Nacional, se trata de una modalidad delictiva que va en aumento.

Las mujeres entre la mayor cantidad de víctimas

En 2022 se registraron 23 casos donde ciberdelincuentes se apropiaron de un monto acumulado de más de 361 mil 879 soles y más de 150 mil dólares. En 2023, los casos aumentaron a 31 y el robo acumulado subió a más de medio millón de soles y más de 244 mil 853 dólares.

Pero, ¿cómo estos ciberdelincuentes logran elegir y engañar a sus víctimas? El comandante Francisco Rivadeneyra, jefe de la División de Estafas de la Policía, advierte que los ciberdelincuentes captan a sus víctimas, en su mayoría mujeres, utilizando aplicativos móviles de citas para luego llevar su actividad a otras redes sociales.

Según el experto en ciberseguridad Kenneth Tovar, Country Manager de Palo Alto Networks para Perú y Bolivia, los ciberdelincuentes buscan explotar la vulnerabilidad de las víctimas con ingeniería social, y una vez que ganan su confianza pueden cometer más de un delito.

"Consigue fotos intimas de ese hombre y lo extorsiona, le dice o me das dinero o mando esto a tu empleado o a redes sociales; por ahí empieza, y cuando tienen suficiente información que juega en contra de uno, puede usarlo para una extorsión permanente", cuenta.

Según una encuesta llevada a cabo por la empresa de ciberseguridad Kaspersky, que implicó entrevistar a más de 5 mil peruanos a nivel nacional, el 51% de personas afirmó utilizar aplicaciones de citas para buscar pareja, y el 23% de ellas declaró haber sido engañada a través de dichas aplicaciones.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Imágenes y videos creados por inteligencia artificial

Eduardo Chavarro, especialista en Respuesta a Incidentes de Kaspersky, asegura que esta clase de estafas también utiliza el llamado Deepfake, es decir, imágenes y videos creados a través de la inteligencia artificial para engañar a sus víctimas. Es por ello que recomienda tener en cuenta las siguientes pautas antes de conseguir pareja por aplicaciones de citas.

"La aplicación puede ser capaz de decir a mi entorno cercano estoy aquí y quiero conocer gente, pero eso se convierte en un riesgo porque pueden llevarlos directamente a donde estas [...] hay que tener mucho cuidado con ellos, no vincular las redes sociales directamente a la aplicación, porque si [...] en las redes sociales tengo fotos, datos de mi familia, de mis amigos, qué me gusta hacer, a donde me gusta salir, estoy entregando completamente toda la información", explica.

Siete de cada 10 peruanos son solteros según su DNI. En 2023, el Perú registró más de 9 millones de personas solteras, equivalente al 73 % de la población con mayoría de edad debidamente identificada según el Reniec.

Si usted está dentro de este grupo poblacional, y piensa conseguir pareja mediante aplicaciones, ¡cuidado! porque podría estar en la mira de la ciberdelincuencia.