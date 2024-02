'El cuento de la inversión segura': ¿en que consiste este tipo de ciberestafa y cómo evitar caer en ella?

A Jorge Albújar unos supuestos empresarios exitosos lo contactaron a través de redes sociales y le prometieron que duplicarían su dinero si lo invertía a través de negocios con alta rentabilidad. Como cuota inicial le pidieron 950 soles y le exigieron que instalara en su teléfono celular una aplicación para registrar sus datos personales y ser miembro exclusivo de dicha comunidad

Lamentablemente, Jorge cayó en una estafa. No solo depositó el dinero a favor de unos desconocidos, sino que también instaló en su teléfono la aplicación recomendada, lo que permitió a los estafadores tomar el control de forma remota de su dispositivo y acceder a toda su información sensible, como la banca móvil, contraseñas y contactos.

"Me hicieron el cuentazo de las inversiones, me hicieron bajar una aplicación y me vaciaron mis cuentas, el dinero que iba a ser para mis hijos, fue una estafa y ahora no sé qué hacer", cuenta.

Esta es la modalidad de estafa conocida como "el cuento de la inversión segura", y es la más denunciada ante la División de Estafas de la Policía Nacional.

Solo en enero de 2024, dicha división policial ha recibido 53 denuncias, donde los ciberdelincuentes han logrado apropiarse de un monto acumulado de más de 2 millones 584 mil soles y cerca de 32 mil dólares, según lo señalado por el comandante Francisco Rivadeneyra, jefe de la División de Estafas.

"En esta modalidad la sesión de dinero es muy grande, hablamos de a partir de 20 mil 30 mil soles y dólares, hemos visto casos de 70 mil dólares, entonces en algún momento logran engañar a las personas o convencerlas de repente haciéndoles algunas pequeñas devoluciones por un periodo de tiempo e incluso haciendo que estas personas reinviertan más dinero e inclusive logran que estas personas inviten a familiares y amigos, entonces la cantidad de personas engañadas crece y llega un momento que esta persona no contesta", explica.



¿Cómo evitamos ser víctimas de esta estafa?

La Policía Nacional ha logrado determinar que los casos de esta modalidad delictiva están en aumento. En 2022, la División de Estafas recibió 494 denuncias por esta modalidad, donde los ciberdelincuentes lograron apropiarse de un monto acumulado de más de 18 millones 777 mil soles y más de 3 millones 926 mil dólares. Mientras que en 2023, los casos y el monto obtenido crecieron a 547 denuncias registradas y el robo de más de 29 millones 760 mil soles y más de 21 millones 615 mil dólares

Además de estafarlos, los ciberdelincuentes logran que sus víctimas instalen aplicaciones dudosas mediante las cuales pueden controlar el teléfono o incluso aplicaciones cuya función es hacer copias de todos los mensajes que lleguen, como lo explica Jorge Zeballos, experto en temas de ciberdelincuencia y gerente general de ESET Perú.

"El delincuente sigue conversando contigo, pero a la vez está recuperando cuenta y metiéndose a la cuenta del aplicativo del banco o a la web del banco, entra y comienza a hacer transferencias, y ¿cómo valida las transferencias? y ahí viene el problema de algunos bancos, con un código SMS. Como te tiene entretenido en el teléfono supuestamente porque te está activando algo no te da tiempo para revisar lo que llega a tu teléfono, son muy astutos, y en ese momento está haciendo transferencias y bajándose todas tus cuentas", detalla.

¿Cómo evitamos ser víctimas de esta estafa? El abogado Erick Iriarte, experto en temas informáticos, señala que es crucial tomarse el tiempo para verificar qué accesos son los que solicita la aplicación antes de instalarla.

"Cuando instalas una aplicación, aceptas que tome cierta información de tu dispositivo, que tenga acceso a la cámara, a los contactos, al calendario, a los correos, a la posición, tú ya le das el acceso, de nuevo te engañaron, tú creías que era una aplicación para jugar Pokémon o lo que fuera, y no lo era, uno tiene que bajarse aplicaciones que estén confirmadas, ciertas, que sepas quién está detrás, verificar qué datos está tomando de tu celular y de ahí recién aceptarla", explica.

Tenga cuidado y no caiga en la estafa de las falsas inversiones y negocios. Recuerde que el dinero no llega fácilmente y desconfíe de las aplicaciones que instale en su celular. Los ciberdelincuentes podrían estar al acecho.