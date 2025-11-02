La Libertad: dos desaparecidos y tres muertos dejó caída de camioneta al rio Marañón

La policía refuerza las acciones con personal especializado en zonas aledañas al río Marañón para ubicar a los desaparecidos.

Dos personas desaparecidas y tres fallecidas dejó la caída de una camioneta al río Marañón, en el sector Chagualito, distrito de Cochorco, en la región de La Libertad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).



Tras intensas jornadas de búsqueda por parte de rescatistas y agentes de la Policía Nacional se lograron recuperar los cuerpos sin vida de tres tripulantes del vehículo —mujer de 19 años y dos hombres de 22 y 27 años—.



Por el momento, la policía refuerza las acciones con personal especializado en zonas aledañas al río Marañón para ubicar a los desaparecidos —se trata de dos hombres—.



Con estas tres personas sin vida ya identificadas, aumenta la cifra de víctimas mortales por accidentes en la región a 147, número que ubica a La Libertad como el primer territorio en el norte, y tercero —junto con Arequipa— a nivel nacional, como el lugar con más muertes por accidentes en el país, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Clínica de Trujillo fue atacada con explosivo: detienen a extorsionadores que habrían pedido S/100 000 a dueños

Por otro lado, el general PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, reveló que los extorsionadores detrás del atentado con explosivos contra el Policlínico 'Inkamay Salud', en la ciudad de Trujillo, exigían 100 000 soles a los dueños.

En diálogo con RPP, el alto mando confirmó la detención de cinco sospechosos de estar detrás del atentado, perpetrado el pasado miércoles. Entre los intervenidos, hay una persona que fue expulsada de Chile, donde purgó condena en prisión.