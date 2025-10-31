Extorsionadores exigían 100 mil soles a dueños de clínica que fue atacada con explosivos en Trujillo

El jefe de la Región Policial La Libertad brindó a RPP detalles de la investigación. | Fuente: RPP

Los extorsionadores detrás del atentado con explosivos contra el Policlínico 'Inkamay Salud', en la ciudad de Trujillo, exigían 100 mil soles a los dueños, reveló el general PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad.

En diálogo con RPP, el alto mando confirmó la detención de cinco sospechosos de estar detrás del atentado, perpetrado el pasado miércoles. Entre los intervenidos, hay una persona que fue expulsada de Chile, donde purgó condena en prisión.

“Uno de ellos, el principal, se podría decir, el ‘tecleador’, como nosotros conocemos en el argot policial, la persona que envía los mensajes extorsivos, (...) es una persona que ha purgado condena en el hermano país de Chile”, manifestó.

“Ha estado detenido por tenencia ilegal de armas de fuego por un espacio de aproximadamente año y medio y ha sido expulsado judicialmente de ese país”, añadió.

Según el jefe policial, este sujeto pertenecería a una facción de ‘Los Pulpos’, dedicada a extorsionar principalmente a grandes empresarios.



¿Cómo se llegó con los sospechosos?

El jefe de la Región Policial La Libertad indicó que la carta extorsiva que dejaron los delincuentes al momento del atentado fue determinante para las investigaciones.

“Se encontró en el lugar de los hechos este mensaje extorsivo que para nosotros ha sido muy importante, porque de aquí se desprende el primer indicio importante, que es el número (telefónico), el número extorsivo”, comentó.

“Con el número, nosotros hemos tenido el hilo de la investigación y hemos logrado determinar a quién le pertenece y el nombre de la persona al cual está el nombre de este teléfono”, agregó.

Al hacer el registro domiciliario del sospechoso, se encontraron tres cartuchos de dinamita “y hemos encontrado evidencia muy importante relacionada a estos teléfonos”.

