La Libertad: tres hombres fueron baleados frente a una bodega en Alto Trujillo

Tres hombres fueron baleados cuando se encontraban reunidos frente a una bodega en el barrio 5A del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, región de La Libertad, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).



Estas personas, aún no identificadas, se encontraban sentadas mientras compartían algunas botellas de cerveza, cuando desconocidos los atacaron.



Una de las víctimas perdió la vida en el lugar a causa de sus graves heridas, mientras que las otras dos personas fueron auxiliadas por sus propios familiares y efectivos policiales, que los trasladó hacia el Hospital Belén de Trujillo, donde permanecen graves.



En el lugar del ataque armado se encuentra personal de la División de Investigación Criminal, que ha consignado hasta doce casquillos de proyectil de arma de fuego.



Se espera la llegada de la fiscal de turno para el levantamiento del cadáver.