La Libertad: tres hombres fueron baleados frente a una bodega en Alto Trujillo

Policías ya iniciaron las investigaciones de ley.
Policías ya iniciaron las investigaciones de ley. | Fuente: Difusión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Una de las víctimas perdió la vida a causa de sus graves heridas.

Tres hombres fueron baleados cuando se encontraban reunidos frente a una bodega en el barrio 5A del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, región de La Libertad, informó la Policía Nacional del Perú (PNP). 

Estas personas, aún no identificadas, se encontraban sentadas mientras compartían algunas botellas de cerveza, cuando desconocidos los atacaron. 

Una de las víctimas perdió la vida en el lugar a causa de sus graves heridas, mientras que las otras dos personas fueron auxiliadas por sus propios familiares y efectivos policiales, que los trasladó hacia el Hospital Belén de Trujillo, donde permanecen graves.

En el lugar del ataque armado se encuentra personal de la División de Investigación Criminal, que ha consignado hasta doce casquillos de proyectil de arma de fuego. 

Se espera la llegada de la fiscal de turno para el levantamiento del cadáver.

Sicariato en Trujillo Inseguridad ciudadana Trujillo PNP Policía Nacional del Perú

