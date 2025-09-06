Atentado en Trujillo: dictan 7 días de detención preliminar contra tres investigados por explosión que destruyó viviendas en urbanización Las Quintanas

Las tres personas son investigadas por la Fiscalía por el presunto delito de extorsión agravada.

El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra Everet Quintero Monasterio (ciudadano venezolano de 32 años, alias ‘Chamo’), Nilton Ravello Ramos (19) y Fabrizzio Leiton Gutiérrez (alias ‘Pelado’, de 22 años), acusados de estar implicados en el ataque con explosivos que dejó al menos doce personas heridas y más de treinta viviendas afectadas en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, provincia de Trujillo (región La Libertad).

La medida fue dictada por la jueza Carmen Buchelli Deville, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Las tres personas son investigadas por la Fiscalía por el presunto delito de extorsión agravada. El organismo público también inició una pesquisa contra un cuarto implicado, identificado como Juan Valencia. En tanto, Fabrizzio Leiton es además objeto de indagación por el presunto delito de tenencia de materiales y residuos peligrosos.

¿Cuál es el móvil del atentado?

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que, después de la explosión ocurrida alrededor de las 10:49 p. m. del jueves último en Trujillo, el personal especializado de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Quintero Monasterio, Ravello Ramos y Leiton Gutiérrez, acusados de ser los responsables de la detonación en la vivienda de una mujer dedicada al rubro minero, en la provincia de Pataz, quien habría denunciado amenazas de extorsión.

Para dicha cartera, los intervenidos serían parte de una banda delictiva 'Los cachacos del padrino', quienes funcionarían como una facción operativa de la organización criminal 'Los pulpos'. Mininter dio cuenta que, según investigación preliminar, 'Pelado' habría contratado a los otros dos hombres para colocar la carga explosiva, compuesta por 30 cartuchos de emulsión.

"Durante la intervención, se incautaron otras diez emulsiones y una motocicleta de propiedad del ciudadano venezolano", detalló en un comunicado.

Añadió que los agentes policiales continúan con las investigaciones para "desarticular por completo esta organización" y determinar el móvil del atentado.