Empleo informal en el Perú. | Fuente: Andina

Pamela Navarro, abogada laboralista de Atalla Legal, sostuvo que la precariedad laboral en el Perú es una consecuencia de las crisis que atraviesa el país.

"El tema de la precariedad laboral se ve como una consecuecia de la crisis social y económica que vivimos en el país. Hay cada vez menos empresas que puede hacerle frente a lo que estamos viviendo", comentó en Ampliación de Noticias de RPP.

"Eso se ve reflejado directamente en la pérdida de empleo de los trabajadores que han perdido y que siguen perdiendo sus empleos o en la precariedad laboral que está básicamente vinculada al hecho de que hayan trabajadores que trabajan menos horas o que ganan un salario menor al salario mínimo vital", agregó.

Navarro sostuvo que, debido a la necesidad que tienen de trabajar, muchos están "dispuestos a aceptar cualquier condición, con tal de poder tener un empleo, ya sea precario o incluso informal, que les permita llevar una fuente de ingresos a sus familias".





NORMAS RÍGIDAS

La especialista también se refirió a las normas laborales, que muchas veces no permiten que nuevas empresas logren formalizarse o incluso dificultan los procedimientos a las ya formales.

"Las normas laborales son muy rígidas. Entonces solo las grandes y medianas empresas bien constituidas le pueden hacer frente y esto ha sido algo que hemos visto durante la pandemia", explicó.

Asimismo, apuntó que la falta de fiscalización permite que siga en aumento los trabajos informales y precarios en el país, especialmente en las zonas alejadas de la capital.

"No tenemos la suficiente fiscalización y quienes realizan empleo precario no están en el mapa. No podemos fiscalizarlos. Son tan informales o precarios que Sunafil y la autoridad no llega", dijo.

"Si hablamos del sector rural, es más complejo. Muchos de ellos no tienen acceso a internet, no pueden hacer una denuncia virtual. No tienen tiempo o no saben cómo llegar a Sunafil", añadió Navarro.