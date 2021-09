“La avenida colapsó por la gran cantidad de basura. El compromiso de nosotros es limpiar este espacio y seguir manteniendo el servicio. Pero también queremos que la ciudadanía no vea este lugar como un botadero", indicó la funcionaria, Gloria Reyes. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibañez

Desde hoy se inició el recojo de basura en la avenida Chiclayo, del distrito de José Leonardo Ortiz, región Lambayeque, donde se acumuló, en las últimas semanas, más de 400 toneladas de basura y desmontes.

El alcalde distrital, Wilder Guevara convocó, para el inicio de la jornada de limpieza, a empresarios y vecinos de la zona, quienes pusieron a disposición volquetes, cargadores frontales, camiones, motocargueras y otras unidades para recoger la basura. Además, los vecinos de la zona limpiaron diferentes cuadrantes del lugar, convertidos en un botadero de basura.

La subgerente de Residuos Sólidos de la municipalidad, ing. Gloria Reyes Peña, precisó que en este primer día de limpieza se espera recoger al menos 200 toneladas de residuos sólidos, con el apoyo de 63 obreros, 7 compactadoras y 20 unidades que fueron puestas a disposición por parte de empresarios.



“La avenida colapsó por la gran cantidad de basura. El compromiso de nosotros es limpiar este espacio y seguir manteniendo el servicio. Pero también queremos que la ciudadanía no vea este lugar como un botadero. Lamentablemente muchos pobladores no cuentan con cultura ambiental y pagan a tricicleros para que aquí boten los residuos. No solo queremos limpiar, sino orientar a los vecinos para que respeten los horarios en que pasa el camión recolector”, precisó.

La funcionaria precisó que actualmente se labora con siete compactadoras y 63 obreros que se dedican exclusivamente a la recolección y transporte de la basura. Además 36 mujeres realizan barrido en avenidas y puntos críticos, sin embargo, reconoció que este recurso humano y logístico es insuficiente y se necesita que los vecinos tributen más para que se pueda generar dinero que permita reparar las compactadoras.

“La tasa de morosidad es alta y muchos predios no tienen saneamiento físico legal. Los arbitrios se usan directamente para compra de combustible y compra de repuestos, pero hay poca liquidez, porque el 90% de la población no paga sus arbitrios”, agregó.

Por su parte la regidora María Bustamante anunció que desde el concejo se exigirá que se cumpla con la ordenanza que sanciona con multas de 480 soles a los vecinos que sean sorprendidos arrojando basura o desmontes.

“Se pondrá mano dura y se multará a las personas que arrojen basura. Además, vamos a conversar con los vecinos para cuiden estas calles y nos informen de personas que arrojan constantemente basura. Y para solucionar el tema de la morosidad, estamos trabajando con el Servicio de Administración Tributaria-SAT un plan de amnistía”, anunció.

Asi también, los vecinos pidieron que este trabajo sea sostenible, porque a diario los malos olores y columnas de humo deterioran la salud de los adultos mayores.

“Yo tengo 81 años. Todos los días limpio seis veces mi esquina y se vuelve a ensuciar. Esto ya no es avenida Chiclayo es, “avenida de la basura”, esperamos que los camiones sigan viniendo”, contó la pobladora, Maximira Tantacure.

Finalmente, en diálogo con la Rotativa del Aire de Chiclayo, el alcalde distrital, Wilder Guevara, anunció que pedirá que el servicio de limpieza pública sea declarado en emergencia para trabajar un plan integral de recojo de basura y mantenimiento de equipos.

