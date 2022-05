Lambayeque: Padres de niña secuestrada y violada denuncian falta de acompañamiento psicológico

Menor fue atendida en el hospital Almanzor Aguinaga de EsSalud, desde la entidad respondieron que la niña sigue recibiendo atención en ginecología y psiquiatría. | Fuente: RPP

La niña de tres años que fue víctima de secuestro y violación en Chiclayo sufrió una recaída en su estado emocional según indicaron sus padres, debido a la falta de acompañamiento psicológico que no se le está brindando, a pesar del compromiso de parte de las autoridades.

En diálogo con RPP Noticias, el padre de la menor contó que desde que le dieron de alta a la niña, su estado anímico decayó. El padre relata que la niña se encuentra triste y tiene pesadillas.

“Hasta el día de hoy mi niña no ha recibido o no ha conversado con un psicólogo para que la trate. No puede dormir. Tiene pesadillas. Se levanta de una manera agresiva a autodefenderse. No quiere que ni la toquen, ni a mí me permite acercarme. Señala, mira a los costados y eso a nosotros, como padres, es muy doloroso. No nos permite ni siquiera abrazarla”, contó.

Asimismo, el progenitor le recordó al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, el momento en que llegó a Chiclayo, se reunió con ellos y ofreció que la menor tendría todo el apoyo de los profesionales para superar poco a poco este hecho.

Por su parte, la madre de la niña manifestó que se encuentran en un momento difícil y que esperan del apoyo a fin de superar el hecho que conmocionó al país y que llevó a la prisión preventiva de 9 meses a Juan Antonio Enríquez García, quien, por ahora, purga prisión preventiva en el penal de Challapalca.



¿Cómo va el proceso judicial?

En tanto, se conoció que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo asumirá el caso de la niña después de varios días de espera, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque evaluara el caso, según explicó el abogado de la familia, Tito Estévez Torres.



El letrado explicó que este juzgado será el que finalmente resolverá el pedido de cadena perpetua que solicite la fiscalía para el imputado.

La familia no solo pide que el gobierno y las autoridades que se comprometieron a atender a la niña cumplan con su palabra, sino que además el proceso tenga mayor celeridad y pronto se dicte la condena que merece, de acuerdo a Ley, el principal responsable.

EsSalud emitió comunicado



A través de un comunicado EsSalud informó que la menor continúa recibiendo atención médica de manera permanente en consulta externa, en las especialidades de ginecología y psiquiatría en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo y precisó que las atenciones se brindan de manera programada, preia coordinación con los padres de la pequeña, quienes también vienen recibiendo apoyo psiquiátrico.