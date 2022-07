Dirigentes de comunidades campesinas reiniciarán las medidas de fuerza mañana lunes | Fuente: Andina

Porfirio Gutiérrez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, Apurímac, en diálogo con RPP Noticias, señaló que, tras llegar a acuerdos con el Gobierno el pasado 9 de junio frente al conflicto entre las comunidades campesinas y la minera MMG Las Bambas, éstos no se han implementado a la fecha.

"Vino la vicepresidenta de la Republica, Dina Boluarte, hemos llevado a cabo mesas de diálogo, hay compromisos, hay actas. No obstante, estamos cansados de este tema porque ya hubo varias denominaciones que hemos puesto en el proceso de diálogo desde el 2019, mesas de cumplimiento, mesas de diálogo, diferentes nombres, pero en realidad no avanzamos", señaló el alcalde.

Según lo referido por el burgomaestre, el Gobierno alega que "recién tienen 11 meses de gestión" y que, por ello, continúan revisando los documentos sobre el tema.

"Ellos aducen: nosotros estamos en gestión recién 11 meses y el problema viene de hace muchos años, recién estamos revisando los documentos, pero vamos a resolver (...) Entonces, nosotros esperamos y ya va a cumplir un año de gestión. Yo creo que ya debe haber una atención inmediata para la resolución del conflicto en Las Bambas", precisó.

Ante esta situación, los dirigentes de las comunidades campesinas retomarán sus medidas de fuerza desde mañana lunes 11 de julio, según informaron en un pronunciamiento.

"Este pronunciamiento lo han hecho los dirigentes del distrito (...) Ellos están enviado oficios, cartas, pero desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no responden. Yo espero que el lunes no se llegue a eso, que la comisión o la PCM vayan inmediatamente y dialoguen con los dirigentes del distrito", sostuvo Gutiérrez.

Demandas sin solución

El alcalde de Challhuahuacho precisó que su distrito solicita el cumplimiento de un compromiso suscrito por el Ejecutivo en 2016 en que se comprometen a viabilizar inversiones en proyectos de infraestructura pública.

"Hay varios proyectos de inversión pública que se ha tocado en el 2014 y se concretiza en el 2016 con el Decreto Supremo 05-PCM-2016. En esa ocasión han hecho un listado de 164 proyectos. Unos eran proyectos de inversión pública y otros eran actividades. De esa fecha al día de hoy, muchos de esos proyectos no se implementan", señaló.

En ese sentido, el alcalde precisó que su gestión ha llevado a cabo los expedientes técnicos correspondientes para que se concreticen esos proyectos y que su distrito está a la espera del financiamiento para llevarlos a cabo.

"Lo que nosotros queremos es que nos financien estos proyectos de inversión pública para Challhuahuacho (...) En este momento tenemos proyectos de saneamiento básico, pistas y veredas de 35 millones de soles. Y el otro, los represamientos, ascienden a 171 millones de soles. Es decir, estamos hablando de 211 millones de financiamiento que requieren estos proyectos y es eso lo que esperamos", explicó.

Además, subrayó que las comunidades campesinas "no están en contra de la minera", sino que demandan que se financien proyectos de inversión pública para su distrito y que se solucionen problemas surgidos desde años atrás, "porque sabemos que, a 5 minutos de la capital de Challhuahuacho, hoy extraen el mineral y eso es beneficio para todo el país".

"En el corredor vial minero no están resueltos los terrenos de las comunidades campesinas. Sin permiso, han entrado en el gobierno de Ollanta Humala. Había también compromisos para poder asfaltar todo ese corredor minero y no hay cumplimiento. En 11 años no se ha pavimentado ni un metro del corredor vial minero de parte del Gobierno central, pese a que hay un compromiso escrito en actas", afirmó.

Finalmente, Gutiérrez manifestó su esperanza de que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos y no se llegue nuevamente a activar el conflicto social que paralizó las actividades mineras por casi 3 meses desde el pasado 20 de abril.

"Seguramente están tomando las decisiones los dirigentes, yo ya estoy desde hace varios días en Lima (...) Espero que lleguemos a un acuerdo, que conversemos con la PCM. Tengo fe de que nos van a financiar estos proyectos. Necesitamos mayor atención en el distrito, necesitamos que estos proyectos, que ya están en los ministerios, los financien el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque es un compromiso suscrito hace 11 años", sostuvo.