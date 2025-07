Lideranda lanza programa gratuito para impulsar el liderazgo femenino en políticas públicas

Gabriela García, presidenta fundadora de Lideranda, dijo en RPP que esta es una oportunidad para "acceder a una red profesional que ya cuenta con más de 400 mujeres" en el programa que busca aumentar la representatividad femenina en puestos de liderazgo.

Lideranda, la primera asociación dedicada a promover la participación de mujeres en política y administración pública en Perú, ha anunciado el lanzamiento de su programa 'Lideresas Dejando Huella'. Este curso, completamente gratuito, busca fortalecer el liderazgo femenino en regiones clave del país, informó la presidenta fundadora, Gabriela García en Ampliación de Noticias de RPP.

En esa línea, explicó que el programa está dirigido a mujeres de Arequipa, Cusco y Junín que tengan entre dos y seis años de experiencia profesional, sin importar el sector en el que se desempeñen. "La idea es brindar herramientas tanto técnicas como blandas para que estas mujeres puedan desarrollar proyectos de política pública en sus regiones", afirmó García.

El programa tendrá una duración de seis meses y se ofrecerá en un formato semipresencial, con clases principalmente los sábados. Las participantes tendrán acceso a profesores internacionales y nacionales, así como a mentoras que las guiarán durante todo el proceso. Según García, "ya somos más de 400 mujeres formamos parte" en la iniciativa que busca seguir ampliando la comunidad de Lideranda.

Contexto y motivación

García aseguró que el lanzamiento de este programa surge en un contexto donde, según datos de Servir, aunque el 50.7% de la planilla estatal en Perú está compuesta por mujeres, solo tres de cada diez ocupan puestos directivos.

"Dentro de mi experiencia personal de haber estado en distintos sectores, he podido evidenciar, no solamente yo, sino también ante testimonios de compañeras de trabajo, toda la serie de barreras u obstáculos que tenemos que atravesar las mujeres para poder acceder a esos cargos directivos. Entonces, si bien puede haber un tema de capacidades, que pueden ser técnicas o blandas, también hay una situación lo que la literatura llama el 'síndrome del impostor,' que por más capacitada que sea, hay un tema de no sentirse segura con los conocimientos técnicos que puedan tener", señaló García en RPP.

Contenido del programa

El curso ofrecerá formación en temas como el funcionamiento del Estado, sistemas administrativos, inversiones y habilidades blandas, incluyendo desde la redacción de textos persuasivos hasta la construcción de redes de contacto.

"Cada participante va a venir con un proyecto de política pública. Entonces, nosotros no queríamos darle un marco teórico y que no se vayan con nada de algo tangible o concreto. Cada una va a venir con una propuesta, van a recibir las clases que les va a dar todo el marco técnico, pero toda esa propuesta va a ser implementada en ese proyecto que cada una de ellas va a tener, que va a tener un impacto en la región", explicó García.

Impacto esperado

El objetivo de Lideranda con esta iniciativa es triple: aumentar la representatividad femenina en puestos de liderazgo, fortalecer el concepto de comunidad y territorialidad, y construir instituciones más eficientes y modernas.

"Estamos disparando representatividad femenina en puestos de liderazgo, estamos disparando también el tema del concepto de colectivo y territorial, pero también el que es el fin último y más importante para nosotros, que es cómo construimos instituciones mucho más eficientes, modernas, al crear un capital humano con mérito, que tenga convicciones democráticas y que tenga una búsqueda del cumplimiento de objetivos institucionales", aseguró García.