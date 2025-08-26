Lima seguirá registrando días con brillo solar en pleno invierno: ¿hasta cuándo tendremos estas condiciones?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Matt Nieto explicó por qué Lima está registrando días con brillo solar. | Fuente: RPP

Lima reportó ayer, lunes, un día con brillo solar y con un ligero incremento de temperatura; condiciones ajenas a la estación de invierno en la que nos encontramos.

En diálogo con RPP, el ingeniero Matt Nieto, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que estas condiciones se deben a la presencia de “vientos del norte”, que “son vientos mucho más cálidos”, que favorecen la presencia del brillo solar en nuestro litoral.

El experto dijo que, según los pronósticos de su institución, estas inusuales condiciones continuarán los próximos días hasta el 29 de agosto, cuando volverán a registrarse días con cobertura nubosa y sensación de frío.

“Estos próximos días ¿qué nos espera? Principalmente hacia el 26 y 27 va a continuar la intermitencia del brillo solar. El día de hoy (ayer) hemos tenido brillo solar, alcanzando temperaturas que han llegado, incluso, hasta los 20 grados”, manifestó.

“Estas condiciones van a perdurar por lo menos los próximos dos días, pero hacia el día 29, principalmente, retornarían estas condiciones de cielo cubierto, sensación de frío y alto contenido de humedad”, agregó.

El especialista del Senamhi hizo un llamado a la población a no descuidarse por la presencia de brillo solar, ya que estas condiciones se presentarán solo por algunas horas.

“El frío se va a mantener en las horas nocturnas, así que siempre mantener un abrigo ligero. En caso de generarse algún tipo de lloviznas, caminar con mucha precaución para evitar cualquier tipo de accidente”, remarcó.



#Ahora #Senamhi #MINAM Costa centro: vientos del norte favorecen la presencia del brillo solar en distritos costeros; así como en la capital (Lima). Se esperan similares condiciones para el día de mañana. pic.twitter.com/SRGvboF78M — Senamhi (@Senamhiperu) August 25, 2025

Alarma en la selva por el vigésimo friaje del año

Por otro lado, Matt Nieto recordó que actualmente está activa una alerta en la selva por el arribo del vigésimo friaje del año. Este fenómeno, que continuará hasta el próximo 29 de agosto, trae consigo lluvias, incremento de la velocidad del viento y descenso de las temperaturas.

“El friaje es un fenómeno que afecta principalmente la Amazonía y observamos actualmente que ya está interactuando con el aire caliente de la Amazonía, lo que está generando precipitaciones intensas”, comentó el especialista.

“Continuando este periodo de avance del aire frío, vamos a continuar con un periodo de descenso de temperatura. El último aviso que ha emitido el Senamhi indica que las temperaturas en las noches podrían descender hasta los 12 grados, en una región usualmente cálida”, añadió.

Según el Senamhi, la masa de aire frío ingresó por la selva sur durante el 24 de agosto y está avanzando progresivamente hacia la selva central y norte. Durante este periodo, se esperan lluvias de ligera a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 45 km/h, además de una marcada cobertura nubosa.

