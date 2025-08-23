El Anticiclón del Pacífico Sur sigue golpeando Lima: capital soporta intensa llovizna y descenso de temperatura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Anticiclón del Pacífico Sur sigue golpeando la costa peruana, en especial Lima. La capital soporta este sábado una intensa llovizna y un marcado descenso de temperatura, así como elevados índices de humedad.

En su cuenta de X, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) detalló que la copiosa garúa se registra “principalmente en distritos al centro de la capital”.

Al respecto, el organismo advirtió que su estación en Jesús María “registró acumulados de llovizna de 0.1 mm.”.

Estas condiciones climáticas, similares a las reportadas ayer, viernes; están relacionadas al arribo a nuestro territorio del Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que trae vientos desde la Antártida.



#ElDato #Senamhi #MINAM Lima amanece con altos contenidos de humedad y lloviznas principalmente en distritos al centro de la capital. Estación en Jesús María registró acumulados de llovizna de 0.1 mm. pic.twitter.com/nMw73frvFv — Senamhi (@Senamhiperu) August 23, 2025

El Anticiclón del Pacífico Sur golpea la costa peruana

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que la costa peruana, incluida la capital, experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.

En un comunicado, el organismo detalló que estas condiciones se presentarán del 22 y 25 de agosto, “principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana”.

Según explicó el Senamhi, estas condiciones están asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, “lo que incrementará la humedad en la franja costera”.

“Como resultado, se prevé la presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana”, apuntó el organismo.

Este es el panorama en el Centro de Lima. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo