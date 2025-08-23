Alarma en Ica: Pisco soporta ráfagas de viento con velocidades de 63 km/h [VIDEO]

Debido a los fuertes vientos, se están registrando “levantamientos de polvo y arena”, advirtió el Senamhi.
Alarma en Ica. La ciudad de Pisco está soportando ráfagas de viento con velocidades de hasta 63 kilómetros por hora, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo compartió un video grabado por un vecino de Pisco, en el que se ve que, debido a los fuertes vientos, se está registrando levantamiento de polvo y arena.
Cabe mencionar que esta es la segunda jornada consecutiva en la que Pisco, al sur del Perú, registra fuertes vientos y levantamiento de polvo y arena. En la víspera, el Senamhi reportó ráfagas de hasta 61 km/h.
Según el ente estatal, el incremento de la velocidad de viento está asociado “principalmente a la intensificación y acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, que genera cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y ocurrencia de llovizna” en el litoral peruano.
Alerta en Lima, Callao y otras nueve regiones
El Senamhi advirtió esta semana que 11 regiones del litoral peruano, entre ellas Lima y Callao, serán golpeadas por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.
El ente estatal emitió una alerta roja para los departamentos Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.
“Se registrará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad en la costa. Este incremento generaría el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal”, indicó el organismo.
“Además, se espera cobertura nubosa con llovizna/niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana”, agregó.
Según el Senamhi, la alerta roja, activa desde el pasado viernes, se prolongará hasta el domingo, 24 de agosto, a las 23:59 horas.