Alarma en Ica: Pisco soporta ráfagas de viento con velocidades de 63 km/h [VIDEO]

Ica
Video compartido por el Senamhi en el que se ve los efectos de los fuertes vientos en Pisco. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Debido a los fuertes vientos, se están registrando “levantamientos de polvo y arena”, advirtió el Senamhi.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alarma en Ica. La ciudad de Pisco está soportando ráfagas de viento con velocidades de hasta 63 kilómetros por hora, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo compartió un video grabado por un vecino de Pisco, en el que se ve que, debido a los fuertes vientos, se está registrando levantamiento de polvo y arena.

Cabe mencionar que esta es la segunda jornada consecutiva en la que Pisco, al sur del Perú, registra fuertes vientos y levantamiento de polvo y arena. En la víspera, el Senamhi reportó ráfagas de hasta 61 km/h.

Según el ente estatal, el incremento de la velocidad de viento está asociado “principalmente a la intensificación y acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, que genera cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y ocurrencia de llovizna” en el litoral peruano.

Alerta en Lima, Callao y otras nueve regiones

El Senamhi advirtió esta semana que 11 regiones del litoral peruano, entre ellas Lima Callao, serán golpeadas por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.

El ente estatal emitió una alerta roja para los departamentos ÁncashArequipaCallaoIcaLa LibertadLambayequeLimaMoqueguaPiuraTacna y Tumbes.

“Se registrará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema intensidad en la costa. Este incremento generaría el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal”, indicó el organismo.

“Además, se espera cobertura nubosa con llovizna/niebla/neblina, en sectores cercanos al litoral principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana”, agregó.

Según el Senamhi, la alerta roja, activa desde el pasado viernes, se prolongará hasta el domingo, 24 de agosto, a las 23:59 horas.

Pisco Ica Senamhi Anticiclón del Pacífico Sur Fuertes vientos

