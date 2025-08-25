Últimas Noticias
Loreto: condenan a ocho y tres años de cárcel a dos personas por minería ilegal en el río Napo

La minería ilegal es uno de los grandes problemas que afecta a varias regiones del país.
La minería ilegal es uno de los grandes problemas que afecta a varias regiones del país.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

De acuerdo con la Fiscalía, los sentenciados realizaban en el 2019 actividades de extracción ilegal de oro en la cuenca del río Napo mediante una balsa draga.

El Poder Judicial de Loreto dictó ocho años y nueve meses de cárcel efectiva, así como de tres años y diez meses de prisión suspendida, para los ciudadanos Pedro Ruiz y Lindo Ruiz, respectivamente, por los delitos de minería ilegal agravada y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinadas a dicha actividad ilícita.

Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto–Maynas, los sentenciados realizaban en el 2019 actividades de extracción ilegal de oro en la cuenca del río Napo mediante una balsa draga.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que se pudo acopiar fotografías, videos y demás materiales que recopilaron un equipo periodístico informativo y representantes de las comunidades asentadas para acreditar la comisión de los delitos en la zona.

A Pedro Ruiz también se le impuso que pague una reparación civil de S/50 000, mientras que Lindo Ruiz se le dictó el pago de S/5 000 de reparación a favor del Estado, tras haberse acogido al mecanismo de conclusión anticipada.

Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Bratzon Saboya Torres demostró la culpabilidad de los imputados con pericias de antropología física forense de identificación facial, así como pericias sobre el artefacto fluvial, testimonios, informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y descripciones de imágenes y documentación de la Dirección Regional de Energía y Minas.

Poder Judicial Río Napo Fiscalía Minería ilegal

