Las autoridades educativas de la provincia de Requena, región Loreto, investigan los videos donde se observa a un grupo de escolares en presunto estado de ebriedad tras beber licor en el colegio Simón Bolívar del asentamiento humano Sinchi Roca, de la ciudad loretana de Requena.

José Luis Medina, director del colegio, manifestó que el hecho ocurrió debido a la ausencia de los profesores. Esto fue aprovechado por los alumnos del quinto grado de secundaria quienes salieron para comprar las bebidas alcohólicas y consumirlas en el baño de la institución educativa.

“Entre ellos se han filmado, han hecho fotos, videos. Producto de ello, una alumna estaba totalmente ebria y no podía levantarse. Cuando los alumnos no podían resolver su travesura, es que han corrido hacia mi dirección a pedir mi ayuda. Yo he corrido a ver qué pasa y me he encontrado con esta escena. Rápidamente he llamado a sus padres”, comentó.

El director contó que el hecho sucedió la mañana del lunes 15 de noviembre cuando los alumnos asistían a rendir una clase extracurricular de matemáticas. La sesión no estaba programada de manera regular, pues ese día las clases presenciales fueron suspendidas porque los maestros viajaron a Iquitos a rendir un examen de nombramiento.

Agregó que los estudiantes habrían aprovechado la falta de personal en los pasillos para ingresar a los servicios higiénicos e ingerir una botella de vino y una de ron. Una de las estudiantes se embriagó, según el docente.

“Los estudiantes han llegado al colegio de manera normal. Pero entre las ocho y nueve de la mañana han salido del colegio para comprar licor en un bar. Queremos denunciar también que los locales venden licor a menores. Ellos lograron ingresar un vino al colegio y se aglutinaron en el baño y allí tomaron el licor, pero como se les acabó, salieron otra vez y compraron un ron”, detalló.

La autoridad del colegio contó que los padres llegaron hasta el colegio para llevar a la menor hasta su casa. Los padres de familia hicieron de manera formal el reclamo para investigar y sancionar a los que resulten responsables.

