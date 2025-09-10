Últimas Noticias
Comuneros de El Cenepa descartan que banda criminal 'Los Choneros' haya ingresado al Perú por Ecuador

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Liceo Juwau, presidente de la comunidad nativa Chayu Muja, afirmó que no se trata de 'Los Choneros', sino de la banda 'Los Trujillanos', presuntamente contratada por mineros ilegales para despojar a pobladores de sus tierras.

Actualidad
00:00 · 01:43
Foto referencial de actividades de minería ilegal.
Foto referencial de actividades de minería ilegal. | Fuente: Andina

Comuneros del distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, descartaron que integrantes de la banda criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’, calificada como una organización terrorista por Estados Unidos, hayan ingresado a territorio peruano.  

Liceo Juwau, presidente de la comunidad nativa Chayu Muja, señaló a RPP que –en realidad- integrantes de la banda delincuencial ‘Los Trujillanos’ han sido contratados por personas presuntamente vinculadas con la minería ilegal y que –incluso- se encuentran inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para generar caos y violencia en la zona.

De acuerdo con Muja, estos sujetos han sido contratados con el objetivo de desalojar a los pobladores de sus terrenos para que los supuestos mineros ilegales puedan continuar con su negocio ilícito.

’Los Choneros’ son las bandas criminales organizadas [cuya] fama es extorsionar en toda la actividad donde ellos laboran, pero eso parte del lado de Ecuador. Ellos no están en nuestra zona. [En su lugar], ‘Los Trujillanos’ son personal contratado por el Reinfo Smid Víctor Nanch, [quien] es un paisano de la provincia de Condorcanqui que ha estado haciendo la minería ilegal en la zona. [¿Por qué los contratan?] Para que nos maten a nosotros, nos saquen del área y quieren ocupar el área para poder trabajar”, precisó.

En esa misma línea, el líder nativo explicó que 150 personas forman parte de su comunidad y su principal actividad económica es la agricultura.  

¿Quiénes son 'Los Choneros' y a qué se dedican?

‘Los Choneros’ es una banda criminal originada a fines de la década de 1990 en la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí, y dedicada al tráfico de droga, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y los asesinatos por encargo.

La banda delincuencial es una de las más grandes de Ecuador y extiende sus redes en varias ciudades y cárceles del país.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que los miembros de esta organización criminal cuentan con el respaldo de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Además, según el centro de investigación del crimen Insight Crime, los temidos Choneros también tendrían nexos con el Frente Oliver Sinisterra (FOS) de Colombia para el tráfico marítimo de drogas hacia México y Estados Unidos.

El gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, considera a ‘Los Choneros’ y a otras 21 organizaciones criminales como “terroristas no estatales beligerantes”. Recientemente, la Administración de Donald Trump también designó a esta banda criminal como un grupo terrorista.

Tags
El Cenepa Los Choneros Los Trujillanos Inseguridad ciudadana Minería ilegal

