Alcalde de centro poblado en Amazonas denuncia que comunidades indígenas han sido despojadas de sus tierras por 'Los Choneros'

El burgomaestre advirtió que actualmente más de 30 dragas operan en el río Sawinza, lo que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades.
El burgomaestre advirtió que actualmente más de 30 dragas operan en el río Sawinza, lo que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades. | Fuente: Cortesía
Oscar Sanchez Santillan

por Oscar Sanchez Santillan

·

Francisco Yampis señaló en RPP que acudió a la Presidencia del Consejo de Ministros para pedir ayuda para erradicar a mineros ilegales que se apoderaron de sus tierras; sin embargo, les dijeron que "no había presupuesto".

El alcalde del centro poblado Shaim Alto Comayna, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), Francisco Yampis, denunció que comunidades indígenas de la zona han sido despojadas de sus tierras en más de una ocasión por grupos criminales conocidos como “Los Choneros”, procedentes de Ecuador, quienes realizan minería ilegal en el río Sawinza.

La autoridad manifestó que sostuvo reuniones en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde expuso la situación y solicitó acciones urgentes. Sin embargo, aseguró que le respondieron que “no había presupuesto”.

“Cuando llego en Lima por segunda vez a poner la denuncia en PCM y ya ahí… me dijeron que no había presupuesto”, señaló la autoridad en RPP.

Según afirmó, estas organizaciones actúan armadas y con maquinaria pesada, mientras que las autoridades peruanas no ejecutan interdicciones.

El burgomaestre advirtió que actualmente más de 30 dragas operan en el río Sawinza, lo que pone en riesgo la supervivencia de las comunidades. Ante ello, pidió garantías personales y mayor presencia del Estado en la frontera.

“Ya las dragas están trabajando. 30 maquinarias en el río Sawinza, es totalmente perjudicial por nuestros pueblos… a quién nosotros podemos recurrir, no hay autoridad peruana que nos ponga la soberanía”, precisó.

Yampis puntualizó que el congresista Segundo Montalvo solicitó a la PCM coordinar acciones frente a la minería ilegal, aunque —según Yampis— hasta ahora no se han dado respuestas concretas.

Minería ilegal
El alcalde de Shaim Alto Comaina, Francisco Yampis, indicó que la supervivencia de las comunidades está en riesgo ante el descuido de las autoridades.

Amazonas Los Choneros

