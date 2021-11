Los retos del retorno a la presencialidad escolar | Fuente: Foto: Minedu

A partir de marzo del 2022 los 8 millones de escolares de nuestro país volverán a clases presenciales, según lo anunció el gobierno. Mientras tanto cada vez más colegios del país inician este proceso paulatinamente: solo en Lima Metropolitana ya hay 180 escuelas que han iniciado clases semipresenciales.

Sin embargo, muchos estudiantes volverán a escuelas diferentes a las que tenían antes de la pandemia, debido a que fueron trasladados de un colegio privado a uno del estado que no necesariamente está cerca de su hogar.

José Carlos Vera, ex Director de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación nos detalla al respecto:

"Las cifras que maneja el Ministerio de Educación es que entre los años 2020 y 2021 es que efectivamente se trasladaron de la escuela privada a la pública en total 337 mil estudiantes por diversas razones: afectación de crisis económica, los colegios privados cerraron", indicó.

Asimismo, el especialista indicó que cuando se admitieron a los estudiantes en el sistema estatal se asignaron vacantes en escuelas cercanas a sus casas.

No obstante, esto no ha sido así en todos los casos: a menos de cuatro meses del retorno a la presencialidad muchos padres de familia tienen la gran preocupación de que sus hijos deberán trasladarse lejos de sus hogares para asistir a clases, exponiéndose a un eventual contagio de la COVID-19 en el transporte público, porque no consiguieron vacantes en escuelas cercanas.

Es el caso de Dora Anicama, ella es madre de dos niños en edad escolar a quienes, por la pandemia, tuvo que retirarlos del colegio privado donde estudiaban y trasladarlos, a cada uno, a dos colegios distintos y muy distantes de su casa en la provincia de Canta.

"Llegué a encontrar vacantes para mi hija y mi hijo en dos distintos colegios, uno está más lejos que el otro. Tengo un colegio que está cerca al poblado de Chocas que cada vez que voy hay un número telefónico por lo cual yo llamo y siempre me dicen que nunca hay vacantes en ese colegio", opina.

Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Educación para conocer el diagnóstico de esta problemática y saber cuántos padres de familia habían solicitado el traslado de sus hijos a escuelas del estado más cercanas. Pero nos indicaron que no contaban con voceros.

Para el ex Director de Gestión Descentralizada del MINEDU, José Carlos Vera, velar por la seguridad de la salud de los estudiantes que deben trasladarse a un colegio distante, es una tarea que debe involucrar a distintos sectores:

"Podrían organizarse con apoyos de las municipalidades y de las autoridades locales rutas específicas con los transportistas y hacer una campaña de comunicación para cuidar a nuestros estudiantes darles prioridad y se pueden organizar horarios específicos", apunta.

Por su parte el ex Ministro de Educación, Daniel Alfaro, indica que el sistema educativo debe ampliar la estrategia de reinserción y continuidad educativa que involucre a los nuevos estudiantes provenientes de escuelas privadas:

"También será necesario contratar más docentes para ampliar nuevos horarios para que puedan atender a esta demanda educativa adicional, ello debe venir con material educativo y tablets y todas las condiciones necesarias para restituir su derecho educativo", señala.

Quedan pocos meses para el regreso total a las aulas. El estado tiene una gran tarea: no solo asegurar que los estudiantes que fueron acogidos por las escuelas públicas reciban todas las herramientas y las oportunidades para un buen año escolar, sino también que ejerzan este derecho a la educación totalmente seguros y de esta forma devolver la tranquilidad a los padres de familia.

