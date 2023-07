David Gayoso, exalcalde de Machu Picchu: "Cuando ingreso (a la alcaldía) no había placa ni pergamino"

10 Jul 2023 - 01:12

Siguiendo esa misma línea, la exautoridad edil negó tener en su poder ambos objetos de valor y exigió a las autoridades que encaminen las denuncias correspondientes a fin de esclarecer el tema. "Cuando yo ingreso no había placa ni pergamino. Tampoco el señor Elvis Latorre -quien fue el alcalde que me presidió- me hizo algún tipo de presentación o de entrega. Tampoco el acta de transferencia, no se evidencia ninguno de esos artículos", sostuvo.