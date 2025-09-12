Machu Picchu recibiría más de un millón y medio de turistas en 2025, según el Ministerio de Cultura

Durante su participación en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el titular del sector Cultura, Fabricio Valencia, explicó las mejoras en el proceso de venta presencial de los mil boletos diarios a Machu Picchu, que se realiza en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo.

El Ministerio de Cultura proyecta que la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en la provincia de Urubamba, región de Cusco, recibirá más de un millón y medio de turistas en 2025, una cifra alcanzada en 2019, año prepandemia en el que se registró el mayor número de visitantes a la llaqta y se generaron S/4 934 millones en ingresos por divisas.

Durante su participación en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, el titular del sector Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, señaló que, a la fecha, se han vendido aproximadamente 1 400 000 boletos para visitar el sitio arqueológico.

El ministro destacó las mejoras en el proceso de venta presencial de los mil boletos diarios a Machu Picchu, que se realiza en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo.

“Estas mejoras han permitido ordenar el flujo de visitantes a nuestra maravilla del mundo, garantizar la transparencia en la adquisición de entradas y elevar la satisfacción de los turistas”, declaró.

Recordó que, desde el 1 de agosto, se aplica un nuevo protocolo de venta presencial de boletos a Machu Picchu, cuyas principales medidas son: la eliminación del sistema de pretickets y la adopción de la venta directa.

Asimismo, refirió que se incrementó de dos a cinco el número de ventanillas de atención simultánea —una de ellas preferencial— y se amplió el horario de atención, que ahora va desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. También se diversificaron los medios de pago, incorporando tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales (Yape, Plin, QR), además del efectivo.

Aforo de Machu Picchu

Explicó que se implementó la presencia de orientadores permanentes en español e inglés para asistir a los visitantes y que se mejoró la difusión en tiempo real de la disponibilidad de boletos a través de pantallas digitales, códigos QR y la plataforma web oficial: https://tuboleto.cultura.pe.

Añadió que el aforo de Machu Picchu se mantiene en 4 500 visitantes por día en temporada regular y hasta 5 600 en temporada alta, conforme a la normativa vigente, y que la venta presencial forma parte de este límite, sin generar ingresos adicionales al aforo autorizado.