Machu Picchu: ¿por qué ha ocurrido la crisis de transporte que afecta al turismo y a los ciudadanos? Alcalde de Urubamba responde

Ronald Vera, alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba, respondió en RPP sobre escenarios y soluciones para que la situación de los buses en Machupicchu Pueblo no afecte el turismo en la ciudadela inca y la región.

En medio de la convocatoria de paro por la crisis de transporte, el alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba, Ronald Vera, señaló en RPP que el proceso de licitación pública para dicho servicio en Machupicchu Pueblo ha enfrentado obstáculos que impiden la normalización de la actividad hacia la ciudadela inca.

Además, hizo mención a Consettur, la empresa de servicio de buses "que opera con un título no habilitante" y "se ha inquistado por casi 30 años por culpa de ciertas autoridades que en su momento no han hecho prevalecer el principio de autoridad".

"En este proceso de licitación iniciada el año pasado, hemos recibido intromisión y obstrucción por algunos órganos del Estado, que era a través del MTC, en no darnos opiniones vinculantes para poder proseguir con esta licitación (...) Hemos recibido a Consettur lleno de procesos judiciales en contra de la municipalidad. Y asimismo, también el exalcalde ha autorizado a 10 empresas fuera de la concesión. O sea, un problema legal administrativo que hemos tenido que resolver e iniciar el 2024", declaró en Encendidos de RPP.

En esa línea, señaló que se tenía previsto de otorgar la buena pro el 5 de agosto del presente año, pero existió "demora y también la inacción" porque, agregó, Sernanp "se ha negado en entregarnos la compatibilidad del uso de esta vía para la licitación pública, porque la empresa actual que se llama Consettur es la que le ha denunciado y le ha prohibido emitir ese documento".

"Por eso hemos llegado a esta etapa a lo que se llama el plan de contingencia, porque 30 días antes hemos notificado a esta empresa que paralice sus operaciones. Y en este plan de contingencia hemos tenido también acciones aprobadas por el Consejo Municipal. Una de ellas era declarar en emergencia con visto bueno de la presidencia del Consejo de Ministros, que pues buenamente nos ha dado una respuesta y eso lleva mayor tiempo, unos tres o cuatro meses", mencionó en RPP.

En ese sentido, cuestionó a la PCM por convocar a quien consideró como "la empresa usurpadora que no tiene título habilitante". "Yo tengo una empresa con buena pro ganadora San Antonio de Torontoy, quien tiene título habilitante, entonces ahora les toca conciliar las dos empresas para sacar un mejor resultado", sostuvo.

Por ello, el alcalde de Urubamba dijo que la solución al problema es trasladar las unidades de la empresa San Antonio de Torontoy hasta Machupicchu Pueblo.

"Invoco al MTC, a PeruRail, que ya tiene todas las autorizaciones de Sernanp, que dejen ingresar esos buses. Y eso nos va a permitir llegar a acuerdos con la nueva empresa porque ya es un periodo de transición para que retiren ellos paulatinamente sus vehículos porque ya no tienen título habilitante", mencionó.