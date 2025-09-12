Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Alcalde de Urubamba sobre buses a Machu Picchu: "Están haciendo que Consettur se enquiste en la ruta"

Alcalde de Urubamba sobre buses a Machu Picchu:
Alcalde de Urubamba sobre buses a Machu Picchu: "Están haciendo que Consettur se enquiste en la ruta" | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El alcalde de Urubamba pidió la intervención del Ministerio Público y solicitó que cualquier vínculo que pueda existir entre la empresa Consettur y PeruRail.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba, Ronald Vera, denunció en RPP una intención para que Consettur se "enquiste" en la vía Hiram Bigham. Esto en relación al corte de los frenos de las plataformas de tren de PeruRail que debían cargar dos buses de la empresa San Antonio de Torontoy hacia Machupicchu Pueblo. 

Frente al atentado denunciado, el alcalde de Urubamba pidió la intervención del Ministerio Público y consideró que cualquier vínculo que pueda existir entre la empresa Consettur y PeruRail se debe disolver para el bienestar de los visitantes y comunidades del distrito de Machupicchu.

"Siempre en las manifestaciones he dicho que hay una intromisión de parte o una injerencia en la labor obstrusiva que tienen algunos entes que lo único que están ahí fortaleciendo es que Consettur se enquiste en la ruta. Creo que acá debe tomar conocimiento el Ministerio Público y también PeruRail, que a través de Consettur no sabemos qué tipo de coordinación intrínseca tenga, pero debería de romperse", declaró a RPP.

El alcalde de Urubamba invocó a la empresa de trenes PeruRail a que pueda trasladar los buses del sector de Hidroeléctrica hacia Machupicchu Pueblo, además indicó que oficiaron documentos a la Policía Nacional y el Ministerio Público para que velen por el traslado seguro de los buses.

Según indicaron fuentes policiales a RPP, los servicios turísticos de tren y transporte de bus en Machu Picchu son normales a esta hora del día.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Machu Picchu Cusco Consettur Machupicchu consettur

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA