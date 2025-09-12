Alcalde de Urubamba sobre buses a Machu Picchu: "Están haciendo que Consettur se enquiste en la ruta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba, Ronald Vera, denunció en RPP una intención para que Consettur se "enquiste" en la vía Hiram Bigham. Esto en relación al corte de los frenos de las plataformas de tren de PeruRail que debían cargar dos buses de la empresa San Antonio de Torontoy hacia Machupicchu Pueblo.

Frente al atentado denunciado, el alcalde de Urubamba pidió la intervención del Ministerio Público y consideró que cualquier vínculo que pueda existir entre la empresa Consettur y PeruRail se debe disolver para el bienestar de los visitantes y comunidades del distrito de Machupicchu.

"Siempre en las manifestaciones he dicho que hay una intromisión de parte o una injerencia en la labor obstrusiva que tienen algunos entes que lo único que están ahí fortaleciendo es que Consettur se enquiste en la ruta. Creo que acá debe tomar conocimiento el Ministerio Público y también PeruRail, que a través de Consettur no sabemos qué tipo de coordinación intrínseca tenga, pero debería de romperse", declaró a RPP.

El alcalde de Urubamba invocó a la empresa de trenes PeruRail a que pueda trasladar los buses del sector de Hidroeléctrica hacia Machupicchu Pueblo, además indicó que oficiaron documentos a la Policía Nacional y el Ministerio Público para que velen por el traslado seguro de los buses.

Según indicaron fuentes policiales a RPP, los servicios turísticos de tren y transporte de bus en Machu Picchu son normales a esta hora del día.