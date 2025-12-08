Marina de Guerra descarta alerta de tsunami en la costa peruana tras fuerte terremoto en Japón

El capitán de fragata, Marco Antonio Bartens, jefe del Departamento de Navegación de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, informó a RPP que el terremoto de magnitud 7,6 ocurrido en Japón "no genera tsunamis en la costa peruana".

Añadió que la alerta emitido por la mañana de la Marina de Guerra del Perú ha sido para vigilar las costas peruana, pero que ello no afecta a las actividades que se realizan en el mar peruano.

"Después de un monitoreo, ya hemos podido analizar y efectivamente ya no genera tsunamis en la costa peruana. [¿Se ha restringido algún tipo de actividad?] No se ha restringido ningún tipo de actividad", declaró en La Rotativa del Aire de RPP.

Explicó que el incremento de vigilancia responde al monitoreo de todas las bollas —a través del a través del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SNAT)— que se encuentran en la costa del Pacífico, así como las estaciones océano-meteorológicas.

"Comenzamos a verificar cómo va viajando esta onda anómala, porque no es una onda normal, después de un movimiento tan fuerte como el que es el terremoto, se generan unas ondas que pueden generar las posibles olas de tsunami. Nosotros tenemos una red oceanográfica, y ahí se va monitoreando cómo va viajando esta onda y cuál es la intensidad de la onda para poder nosotros hacer la vigilancia y monitoreo. Con ese análisis podemos ya determinar si existe o no el peligro de un posible tsunami", explicó en RPP.

Según la agencia EFE, el sismo en Japón alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Marina de Guerra informa que no hay alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,6 en Japón | Fuente: RPP

Alerta de un oleaje no tiene relación con el terremoto en Japón

Por otro lado, se ha emitido un aviso de oleaje irregular que comenzó a afectar la costa norte del país y que se espera que se extienda hacia el centro y sur en los próximos días.

Al respecto, Marco Bartens explicó a RPP que esta situación de oleaje no debe confundirse con la alerta de tsunami, ya que corresponde a un fenómeno natural a raíz de la luna llena, lo que genera un incremento en el nivel del mar.

"Estamos con un aviso especial que es de oleaje, que ya comenzó. Esto de acá es otro fenómeno natural que actualmente estamos con un oleaje irregular que está pasando por el norte y ya está llegando al centro del país y de entre dos o tres días va a pasar hacia el sur del país", acotó.

"Este es un oleaje que sí es un fenómeno natural también que se incrementa un poco más con la fase lunar. Que ahorita tenemos una fase lunar de luna llena que incrementa un poquito el nivel del mar y ustedes van a poder percibir un mayor incremento en el tamaño de las olas. Pero son eventos totalmente diferentes. No tienen uno que ver con el otro", precisó el capitán de fragata.