APP sobre deuda de casi S/ 20 millones a César Acuña, su familia y la UCV: "Tenemos cuentas transparentes y claras"

El dominical Cuarto Poder reveló un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) en donde se señaló que al menos cuatro partidos políticos presentaron problemas financieros al identificar préstamos, aportes prohibidos y uso de locales sin sustento de documentación. Ellos son Perú Primero, Podemos Perú, Perú Libre y Alianza para el Progreso.

Respecto al partido que tiene como candidato presidencial a César Acuña, el dominical informó que APP registraba una deuda de casi 20 millones de soles, principalmente hacia Acuña, sus hijos, su excuñado y la Universidad César Vallejo.

Toda la deuda figura como préstamos clasificados como "créditos concertados corrientes y no corrientes", apuntó el dominical Cuarto Poder.

El dominical mencióno que la ONPE elaboró el informe en octubre de 2025 en donde analizó el financiamiento privado de APP y los aportes, en efectivo o especies, que recibió en 2024.

"Tenemos cuentas transparentes"

Al respecto, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, señaló en RPP que la agrupación política tiene gastos debidamente registrados con "cuentas transparentes" y "claras". Aseguró que estos recursos ingresados a APP "han sido declarados ante la Sunat".

"Nosotros tenemos nuestras cuentas transparentes, claras. Estos recursos que han ingresado Alianza para el Progreso han sido declarados ante la SUNAT y están declarados también ante la ONPE. Hay partidos que no solamente reciben financiamiento de empresas corruptas como la ya que mencioné, sino también de actividades ilícitas", dijo en Ampliación de Noticias.

Agregó que la deuda data desde 2016 "en donde se hicieron estos préstamos" y reafirmó que "son obligaciones contraídas".

"Es una deuda acumulada que tenemos con nuestro presidente del partido y con parte de su familia. [¿Dinero que se invirtió en qué?] Tenemos que mantener locales en todo el Perú, tenemos que pagar planillas, tenemos que pagar servicios, tenemos trabajo, digamos, de movilización", mencionó.

"Cuando uno inicia un proyecto de este tipo o de cualquier otro tipo, ya sea empresarial, político, partidario, se necesitan recursos. Porque no es sencillo hacer política en el Perú, ya le digo. Mientras hay otros partidos políticos que pasan el sombrero a las economías ilegales o a empresas corruptas", sostuvo en RPP.

Sobre Óscar Acuña

Respecto a la situación del hermano de César Acuña, Óscar Acuña, el secretario general de APP aseguró que "no es un prófugo de justicia", sino que se encuentra en investigación a nivel del Ministerio Público y que creen en su inocencia.

"Creemos en su inocencia, esperemos que después de la investigación el sistema de justicia, digamos, determine si tiene o no tiene responsabilidad. [¿Qué régimen le ha impuesto?] Él tiene comparecencia simple, sin restricción alguna [¿Asiste cuando es convocado?] Nunca ha sido convocado ni por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial. [Hay una imputación por tráfico de influencias] Hay una imputación y la justicia tendrá que investigar y determinar responsabilidades si las existiese. Pero creo que no podemos sentenciar, condenar a una persona sin siquiera haberla escuchado", mencionó Luis Valdez.

Aseguró que Oscar Acuña se encuentra en el país "sin ningún tipo de restricción" y atribuyó a "maniobra política" para "dañar la imagen" de César Acuña.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó al Poder judicial prisión preventiva por un plazo de 18 meses a Óscar Acuña, como parte de la investigación preparatoria que se le inicio por el denominado caso 'Frigoinca'.

Según el Ministerio Público, habría existido una presunta organización criminal que manipulaba los procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedores de alimentos como 'Frigoinca'.

El objetivo era de distribuir sus latas de conservas en el ahora extinto Programa de Alimentación Escolar Qali Warma en Regiones del país como La Libertad.