José Jerí no considera importante el asilo a Betssy Chávez: "Que vaya a un país o no con salvoconducto no reduce la criminalidad"

Jerí cuestionó a quienes pretenden elevar el caso de Chávez a una cuestión de Estado
Jerí cuestionó a quienes pretenden elevar el caso de Chávez a una cuestión de Estado | Fuente: Presidencia
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El presidente de la República minimizó el impacto del caso de la extitular de la PCM en su agenda de gobierno. "Betssy Chávez no me quita el sueño", aseguró.

El presidente de la República, José Jerí, marcó distancia de la controversia diplomática generada por el asilo político concedido a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez y aseguró que este caso no figura entre las prioridades de su administración, enfocada en la lucha contra la inseguridad.

En una entrevista concedida al programa Siempre a las 8 del diario El Comercio, el mandatario fue consultado sobre si su gobierno está dispuesto a otorgar el salvoconducto para que Chávez Chino pueda salir rumbo a México. No obstante, el mandatario consideró que, en este punto, el caso no es relevante.

“Puede que sí, puede que no (que se resuelva con el próximo gobierno), las próximas semanas finalmente son claves. No es nuestra agenda principal. [Betssy Chávez no me quita el sueño], tal cual. Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país”, aseveró.

Además, cuestionó a quienes pretenden elevar el caso de Chávez a una cuestión de Estado y sugirió que detrás de esta intención podrían existir afinidades políticas.

“No es un tema importante para mí, que unos sectores por protegerla tal vez, que tienen simpatía, coincidencia y la quieran proteger o ponerla como un tema de Estado, están muy equivocados”, agregó.

Imagen internacional

Respecto de la cautela con la que el Ejecutivo ha manejado la ruptura de relaciones diplomáticas con México, Jerí explicó que se debe evaluar el impacto externo de cada decisión.

“No era pertinente y había que cuidar también nuestra imagen internacional, más allá que el frente interno que motivaría tomar una decisión o una acción política está también el cómo nos vemos en el contexto internacional, que es lo que también tenemos que cautelar”, sostuvo.

Finalmente, insistió en la prudencia y precisó que se debe analizar "cada caso concreto".

José Jerí Betssy Chávez Asilo político Salvoconducto

