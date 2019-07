El escritor Mario Vargas Llosa confesó este viernes que se equivocó cuando decidió apoyar a expresidentes peruanos que actualmente enfrentan la justicia acusados de corrupción. En el caso particular de Alejandro Toledo, jhoy detenido en Estados Unidos, señaló que "¿quién iba a pensar en ese momento [fines del fujimorismo] que el señor Toledo iba a aprovechar el poder para robar?

Durante una mesa realizada esta noche en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima, el Nobel de Literatura señaló: “Recomendé a todos los presidentes que hoy día son acusados de ladrones: recomendé a (Alejandro) Toledo, recomendé a (Ollanta) Humala, a (Pedro Pablo) Kuczynski”.

Ante las exclamaciones del auditorio que lo escuchaba, Vargas Llosa justificó: “En política hay que elegir el mal menor, lo que uno cree que es el mal menor. Puede equivocarse, desde luego, pero... ¿había que seguir votando por (Alberto) Fujimori, un dictador corrupto, cuando Toledo parecía representar la democracia, parecía representar la libertad, una democracia que los peruanos habíamos perdido?".

“¿Quién iba a pensar en ese momento que el señor Toledo iba a aprovechar el poder para robar? No, en ese momento representaba la negación del fujimorismo, pues había que votar por él. Toledo nos ayudó en ese momento a salir del populismo", añadió.

Del mismo modo se pronunció sobre Ollanta Humala, a quien apoyó en la contienda electoral del 2006, en la que enfrentó y venció a Keiko Fujimori. "El señor Humala recibió dinero o aprovechó el poder para hacer malos manejos. Pues en ese momento había que elegir entre Humala o Fujimori, yo elegí Humala, me pareció el mal menor, me pareció convencido de que había que moderar su programa, que no podía ser un programa chavista, que no iba a nacionalizar empresas... ¿Quién iba a imaginar que iba a robar? Si hubiéramos sabido que eran ladrones potenciales, no hubiéramos votado por ellos", sentenció.

"¿Nos equivocamos los peruanos? Creo que en ese momento había que librarse de Fujimori y de Montesinos. El peor enemigo para el futuro del Perú eran los representantes de la dictadura... Lo mismo pasó con Kuczynski. ¿Quién iba a imaginar que iba a abrir las puertas para que Fujimori saliera cuando toda su campaña la hizo prometiendo que no iba a indultarlo? Al final incumplió”, dijo refiriéndose al indulto humanitario que concedió el entonces mandatario a Fujimori Fujimori la noche del 24 de diciembre de 2017.

“Fue un presidente catastrófico, lamenté muchísimo haber votado por él, pero en ese momento había que elegir entre él y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, la continuación de la putrefacción que fue la dictadura de Fujimori y Montesinos”, agregó. Sin embargo, aseguró estar “convencido de que los ladrones deben ser juzgados e ir a la cárcel".