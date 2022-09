"En la ciudad en general hay un desprecio muy grande por el espacio público", dice arquitecta Marta Morelli

La arquitecta Marta Morelli explicó que las personas han olvidado que el espacio público es el lugar de interacción social, que construye un sentido de colectividad entre la población, donde se aprende a respetar y convivir con el otro. | Fuente: RPP

La arquitecta y urbanista Marta Morelli afirmó este martes que existe un "desprecio muy grande" por el espacio público" y lamentó que en la actual campaña electoral no se habla del tema.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Marta Morelli, calificó de "desastre y desgracias" las denuncias de la ciudadanía sobre colapsos de desagües y pistas y veredes dañas en ciudades del país y afirmó que es una pena que tengan que ocurrir evento así para tomar conciencia del valor del espacio público.



"Lo que yo percibo y veo en la ciudad en general hay un desprecio muy grande por el espacio público. Los ciudadanos en general entienden muy bien la propiedad privada, la defienden, pero el espacio público en realidad es una tierra de nadie, es esa línea detrás de la propiedad que es de nadie y cuando empiezan a suceder cosas que afectan nuestra propiedad privada es cuando empezamos a observar (el espacio público)", dijo.



Marta Morelli explicó que las personas han olvidado que el espacio público es el lugar de interacción social, que construye un sentido de colectividad entre la población, donde se aprende a respetar y convivir con el otro.



Marta Morelli indicó que las autoridades no recojen la demanda de la ciudadanía por más inversión en espacios públicos y recuperación de parques y plazas.

"Lo que sucede es que hay una gran indiferencia con el espacio público en general de los ciudadanos y qué decir de las autoridades, muchísimo más de las autoridades", indicó.

Espacios públicos fuera de campaña electoral

La arquitecta Marta Morelli cuestionó la campaña electoral ya que señaló ningún canditato municipal está ofreciendo espacios públicos o hablando del tema.



"En el mejor de los casos en un distrito encontrarás a alguien que ofrece pistas, pero no hay un entendimiento del espacio público como un lugar fundamental de calidad de vida, de esparcimiento, de interactuar con la ciudad, de interactuar con tu familia, con los demás y no se está invirtiendo en eso porque no se valora en el fondo y lo vemos con las propuestas", expresó.

Además, señaló que las autoridades no recojen la demanda de la ciudadanía por más inversión en espacios públicos y recuperación de parques y plazas.



