Martín Vizcarra salió en libertad tras fallo del Poder Judicial [VIDEO]

El expresidente Martín Vizcarra abandonó esta tarde el penal Barbadillo, donde cumplía una orden de prisión preventiva, tras quedar en libertad por una orden del Poder Judicial que dispuso su inmediata excarcelación.

El miércoles pasado, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior emitió este miércoles un fallo que ordena la inmediata excarcelación de Martín Vizcarra, tras declarar infundado el requerimiento fiscal de variación de prisión preventiva en su contra.

La decisión de la corte se relaciona con las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', en agravio del Estado.

La resolución judicial, emitida por los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declara fundado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.

En su fallo, la sala revocó dicha resolución y ordenó la liberación inmediata del exmandatario, especificando que esta medida aplica “siempre y cuando no medie en su contra otro mandato de prisión preventiva vigente, dictado por autoridad competente”.

El Poder Judicial dispuso que se cursen los oficios correspondientes para ejecutar la excarcelación de Vizcarra y devolvió el cuaderno al juzgado de procedencia para los trámites administrativos.

"No me voy a fugar"

Semanas atrás, el expresidente, quien cumplía prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate, presentó su apelación el último 29 de agosto. Durante la audiencia, el exmandatario defendió su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa un riesgo de fuga.

“No me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, afirmó Vizcarra.

El expresidente también argumentó que ha cumplido con todas las reglas de conducta impuestas durante el proceso y negó haber obstaculizado la justicia.

Según Vizcarra, no existen pruebas nuevas que justifiquen la prisión preventiva, medida que calificó como desproporcionada.

El exmandatario enfrenta investigaciones por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', relacionados con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

La Fiscalía había solicitado la variación de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y falta de arraigo. Sin embargo, de acuerdo al fallo conocido hoy, la sala penal consideró que los elementos presentados no justificaban la medida.

Vizcarra cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate, a donde fue retornado luego de pasar cinco días en el Penal Ancón II tras una cuestionada disposición del INPE. Tras las críticas a esta medida, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció su retorno inmediato a Barbadillo.

Fiscal expresa preocupación por liberación de Vizcarra

El fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, expresó su preocupación por la orden de excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, dispuesta por la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior, al considerar que podría eludir la justicia, como sucedió con Nadine Heredia, quien obtuvo asilo en Brasil, y Jorge Cuba, sentenciado por el caso Metro de Lima y actual prófugo tras salir del país.

En entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, Rafael Vela expresó su inquietud por la decisión judicial, argumentando que el Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva ante “la alta probabilidad” de que Vizcarra evada a la justicia.

“Nuestra preocupación siempre subsiste, que es la probabilidad de que pueda eludir la acción de la justicia, el señor Vizcarra, en un juzgamiento”, afirmó Vela.

El fiscal señaló que la resolución del Poder Judicial se basa en la valoración de que Vizcarra tiene arraigo familiar y laboral, lo que desestimó los argumentos fiscales. Sin embargo, Vela discrepó con esta evaluación, aunque expresó respeto por la decisión.

“No tenemos ningún atisbo de duda de la honorabilidad de los señores jueces, pero sí una discrepancia con la valoración”, dijo.

Vela insistió en que la excarcelación de Vizcarra podría derivar en un escenario similar al de Heredia y Cuba. Heredia, condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, obtuvo asilo diplomático en Brasil en abril de 2025 y partió rumbo a dicho país tras recibir el salvoconducto del gobierno peruano. Por su parte, Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, salió del país por la frontera con Ecuador días antes de su sentencia por el Caso Metro de Lima, donde fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión.

“De cualquier forma puede pasar lo mismo que sucedió con la señora Nadine Heredia o el señor Cuba en el caso del Metro de Lima”, dijo.

Vela apunto a modificaciones legislativas aprobadas por el Congreso a fines de 2024, señalando que estas limitan las medidas restrictivas, las mismas que ahora dejan a Vizcarra con una comparecencia simple sin restricciones.

El fiscal atribuyó parte del problema a cambios normativos que eliminaron medidas intermedias entre la comparecencia simple y la prisión preventiva.

“Lamentablemente, las modificaciones de la ley nos llevan a absolutos, o no tienes ninguna restricción, o podrías tener una máxima”, explicó Vela, refiriéndose a la imposibilidad de imponer restricciones mínimas que podrían haber reducido el riesgo de fuga.

En ese mismo sentido ya se había pronunciado el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo que lidera Vela, cuando en julio de este año en Las cosas como son señaló que las normas actuales, aprobadas por el Congreso, limitan la capacidad de la Fiscalía y el Poder Judicial para retener a investigados.

“Nosotros a nivel de lo que corresponde en Fiscalía y el Poder Judicial hemos procurado cumplir, (pero) tenemos lamentablemente un corsé de normas dadas por el Congreso que no nos permite realizar nuestra labor contra el crimen organizado”, dijo entonces Pérez cuando comentaba la fuga de Cuba.