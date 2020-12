Martín Vizcarra llegó a Tacna acompañado de su esposa, sus hijos y su nieto. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Javier Rumiche

Martín Vizcarra, expresidente y actual candidato al Congreso, llegó a Tacna y se refirió al congresista Edgar Alarcón, de quien dijo que está descalificado por la población para que haga cualquier acto.

“No puede ser que él nos quiera dar lecciones de moralidad, Edgar Alarcón que su misma universidad en Arequipa le ha quitado el título, que fue expectorado de la Contraloría, tiene acusaciones que están pendientes a través de una investigación del Ministerio Público… ¿Él nos va a dar clases de moralidad?, por favor, Edgar Alarcón, yo pienso, que no merece el respeto absolutamente de nadie”, indicó.

Por otro lado, consideró necesario que se establezca un diálogo entre los trabajadores del campo y las empresas agroexportadoras para que se llegue a un consenso sobre los pedidos de los agrarios, tal como sucede entre la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil que todos los años establecen acuerdos.

"Había una ley que ha estado hace años vigente, nosotros cuando hemos estado sin Congreso porque, obviamente, disolvimos el anterior Congreso, hicimos una prórroga mientras que el nuevo Congreso pueda tomar estas decisiones, pero las decisiones no las puede tomar el Congreso a través de una comisión, en una oficina, en el Poder Legislativo. Tiene que hacer y convocar a los interesados para, a través del diálogo, encontrar consenso", señaló.

En cuanto a las vacunas contra la COVID-19, responsabilizó al Congreso de la República sobre el desfase que existe entre la compra y la entrega de las vacunas ya que, según dijo, se asumió un compromiso con COVAX Facility, una iniciativa de la OMS, para tenerlas el próximo año.

Sin embargo, indicó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha confirmado las gestiones que realizó su gobierno para adquirir las vacunas cuya llegada está prevista para el primer trimestre del próximo año.

"Nosotros, y como ha explicado muy bien el exministro de Salud, Víctor Zamora, hemos hecho todos los pasos que correspondían al tiempo, según el cronograma. Uno no puede comprar algo que todavía no existe, cuando nosotros hemos salido del cargo, todavía la vacuna no existía, estaba todavía en proceso de corroboración en la fase 3, entonces no había vacuna, no había precio, ningún laboratorio nos daba precio, no había registro sanitario y cuando ya llegó el tiempo de comprar, el país estaba en una crisis política, el Congreso estaba interesado en vacar al presidente y poner a uno de los suyos", criticó.

Martín Vizcarra dio estas declaraciones cuando estaba a punto de subir a un avión que llevaría junto a su esposa, hijos y nieto a Moquegua, lugar donde pasará las fiestas de fin de año.