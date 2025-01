Más de 2 000 bodegas han cerrado por cobro de cupos y atentados, dice presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, indicó que más de 2 000 bodegas han cerrado en el país luego de que sus dueños se conviertieran en víctimas de las extorsiones y aseguró que no han recibido el apoyo suficiente de las autoridades para poder afrontar estas amenazas.

"Lo que hemos visto ha sido un peloteo. El policía dice que no tiene las pruebas respectivas, las amenazas no son delito. Te dicen que vuelvas después. Varios otros han visto eso. Cuando llega, el tema es el fiscal. El fiscal dice: 'No, pero es leve, acá no hay nada, solamente es un intento de susto'", dijo en diálogo con RPP.

En línea con esta declaración, narró el testimonio de una de sus asociadas, quien reportó las amenazas de un sujeto que atentó con una piedra contra su local debido a que se negó a pagar una extorsión. Sin embargo, pese a ser intervenido, el delincuente recuperó su libertad.

"La piedra fue el proceso final de una serie de amenazas que venía teniendo. La señora pidió garantías contra su vida y no le dijeron nada. En muchos casos a veces vas a la comisaría y en la comisaría no te toman la denuncia", afirmó.

Precisó que la mujer logró sentar la denuncia; sin embargo, la respuesta de las autoridades policiales se limitó a aumentar el patrullaje por su zona.

Falta de protección a víctimas

Según Choy, la asociación recibió la visita de funcionarios del Ministerio de Justicia. En el diálogo, hizo énfasis en la falta de protección a las víctimas.

"La víctima no tiene defensor de oficio. Entonces, acá la ley es proteger al delincuente y yo como víctima no tengo eso. Por ejemplo, la socia que te comenté hace un rato que tenía, pidió garantías. A veces tú presentas una denuncia y ¿qué es lo que pasa? En unos casos, a nuestros socios le han dicho, ¿y qué fue de mi denuncia? Ya prescribió. ¿Cómo prescribió una denuncia? Lamentablemente, nos encontramos indefensos", precisó.

Sobre las propuestas para dar seguridad a los bodegueros del país, precisó que se viene trabajando con otros gremios la modificación del régimen de las leyes contra delincuentes. Por ello, enfatizó que buscarán plantear proyectos de ley a fin de aportar "el marco jurídico legal" para detener a los delincuentes.

"Eso lo estamos haciendo nosotros y lo estamos haciendo con otras organizaciones como la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios más. Realmente hemos juntado a lo que es a todos los poderes de Estado que tienen que ver con la impartición de justicia", sostuvo.