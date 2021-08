Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre. | Fuente: Foto: Andina

El politólogo Alberto Vergara ha sostenido con ironía que, en la práctica, el presidente Pedro Castillo ya ha sido vacado por Vladimir Cerrón. La afirmación ha sido retomada por la publicación británica The Economist, que ha ubicado a Castillo en la lista de presidentes latinoamericanos que funcionan como “testaferros” de un líder más poderoso. A medida que se estrecha el cerco judicial en torno a Cerrón, el fundador de Perú Libre actúa con mayor descaro.

¿Qué puede explicar, si no, que a siete días de la instalación del Congreso, la bancada de su partido haya cambiado súbitamente de vocero, para instalar nada menos que Waldemar Cerrón, hermano del ex gobernador de Junín? ¿Alguien puede creer que esa victoria pírrica reduce el impacto del rechazo sufrido por su recurso judicial ante la Corte Suprema? Pese a todo, la votación en la bancada parece sugerir que se consolida una forma de resistencia a la megalomanía de quien no debía ser “ni siquiera portero” bajo el gobierno de Pedro Castillo. El nuevo vocero recibió el respaldo de solo 15 de los 37 miembros de la bancada, once de los cuales prefirieron votar por la abstención.

Mientras tanto en la atribución de los puestos públicos se están produciendo manifestaciones de voracidad. Ya lo hemos visto con nombramientos como el del ministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien, sin méritos objetivos, es recompensado por su apoyo a Pedro Castillo. Contradiciendo todas las promesas de meritocracia y austeridad, los ministerios comienzan a llenarse de amigos del poder. Un caso notorio es el de la nueva Directora de Provías, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La beneficiada es una joven abogada, Natalia Jiménez, que no cumple los requisitos fijados por la ley. Más que ellos le valieron las fotos de campaña junto a Vladimir Cerrón.

