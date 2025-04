Hernando de Soto sobre la vez que insultó a Mario Vargas Llosa: “Me dolió mucho tener que hacerlo”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El economista y precandidato presidencial del partido Progresemos, Hernando de Soto, se refirió este sábado al fallecimiento del escritor Mario Vargas Llosa y recordó la vez en que se enemistó con el premio nobel de literatura.

En 1993, el escritor arequipeño publicó el libro de memorias El pez en el agua en el que, además de rememorar la difícil relación con su padre, los inicios de su carrera literaria y su breve paso por la política, en algunas de sus páginas tuvo duras palabras hacía De Soto.

En el libro, Vargas Llosa acusó al economista de ser pomposo y afrancesado, y de añadirle un “De” a su apellido paterno.

Hernando de Soto le respondió a Vargas Llosa con un contundente “hijo de p…” durante la emisión de un programa televisivo.

A más de 30 años del incidente y a propósito de la partida del autor de La fiesta del Chivo (2000), el economista fue consultado si se arrepiente de haber insultado de esa forma al literato peruano.

¿Se arrepiente del agravio contra Vargas Llosa?

En el programa Enfoque de los Sábados, el también exasesor de Alberto Fujimori contó que lanzó el duro calificativo, porque el escritor solicitó la suspensión de toda ayuda económica al Perú tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992.

“A mí me pareció que no que iba a tener mucha influencia, pero podría tenerla y lo crucial es decir: ‘¿por qué vuelve dice eso a un país que todavía sufre los rezagos de la guerra contra Sendero, necesita salir de su estrecha economía y el apoyo extranjero?’ […]. Y su comentario fue muy desatinado porque él pidió que se le quitara esa plata al Perú”, rememoró.

“Entonces, no es una cosa, digamos, personal […]. Él me enseñó… que cuando uno quería que algo se recuerde, había que puntualizarlo con una palabra fuerte y lo ha hecho varias veces”, agregó.

El coautor de El otro Sendero: la respuesta económica al terrorismo (1986) dijo así que no se trata “de una cuestión de arrepentimiento”.

“La palabrota es un sobre, es un vehículo para enviar un mensaje y se recuerda […]. No es que yo me arrepiento, yo creo que en ese momento… era importante que no cese el apoyo internacional al Perú y que esa noticia llegara a las primeras planas y no quede como una tripita en la página económica. Yo creo que fue una estrategia política que funcionó”, señaló.

“Pero me dolió mucho tener que hacerlo, ah”, añadió.

Ante la partida del nobel de literatura, Hernando de Soto recordó el vínculo que forjó con Vargas Llosa cuando colaboró con él en la campaña presidencial de 1990.

“Mira, yo lo único que pienso en este momento es lo bueno de Mario, ¿no? El gran talento de Mario, la amistad estrecha, el hecho que colaboramos cinco años para para que él sea presidente. El hecho que en la plaza San Martín él enarbola mi libro, El otro sendero para decir que va a ir por ese camino”, finalizó.