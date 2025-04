"Su generosidad conmigo fue plasmada en tres de sus novelas": Cecilia Barraza lamentó la muerte de Mario Vargas Llosa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Vargas Llosa falleció el último domingo a los 89 años. El premio nobel peruano de Literatura dejó de existir en su casa en Lima donde pasó sus últimos días junto a su familia dejando una gran conmoción en el mundo de la escritura, el cine, el teatro, y la cultura en general.

Diversos artistas, celebridades, catedráticos, políticos y escritores despidieron al ensayista arequipeño considerado el último de la Generación del 50 junto a otros notables escritores nacionales como: Julio Ramón Ribeyro, Blanca Varela, Luis Loayza, Elena Portocarrero, Julio Cortázar, entre otros.

Quién también lamentó la partida del novelista fue la cantante Cecilia Barraza. La popular conductora de Mediodía Criollo, en TV Perú, usó su cuenta de Facebook para expresar sus condolencias a la familia.

"Con una profunda tristeza por la partida de nuestro brillante escritor Mario Vargas Llosa y mis más sentidas condolencias a doña Patricia y sus tres hijos", comenzó diciendo la artista de 72 años.

Del mismo modo, resaltó las menciones que hizo el nobel peruano sobre ella en sus libros y novelas. "Don Mario, cómo no agradecerle su importante legado literario al mundo y a su generosidad conmigo, plasmada en tres de sus novelas", acotó.

Finalmente, la cantautora peruana recordó la última vez que vio al escritor en una visita que hizo a Morgana Vargas Llosa en su departamento.

"Nunca pude tratarlo de 'Tú', tal como usted me insistió en la última oportunidad que nos vimos hace cuatro años, en el departamento de Morgana. Y ahora, que ya me faltan las palabras para seguir expresándole mi admiración y respeto, solo me quedará para siempre 'dedicarle mi silencio'. ¡Descanse en paz, querido Mario!", concluyó.

Cecilia Barraza es una reconocida cantante criolla y exconductora de televisión. | Fuente: Facebook (Cecilia Barraza)

¿En qué libros de Mario Vargas Llosa es mencionada Cecilia Barraza?

Cecilia Barraza ha servido como figura de inspiración para Mario Vargas Llosa para personajes de tres novelas exitosas del premio nobel de Literatura.

La primera vez que Vargas Llosa nombró a Cecilia Barraza en su novela fue en Travesura de la niña mala (2006) por medio del personaje Ricardo Somocurcio.

Posteriormente, la intérprete criolla también fue mencionada en El héroe discreto (2013) donde el personaje de Felícito Yuanaqué mostraba su rendición ante la voz de la cantante.

La tercera —y última— aparición de Barraza Hora en un libro de Mario Vargas Llosa fue en Le dedico mi silencio (2023) donde el protagonista Toño Azpilcueta declaró su admiración por la artista peruana.

Mario Vargas Llosa murió a los 89 años en Lima

Mario Vargas Llosa falleció el domingo 13 de abril, en Lima, a los 89 años. La noticia fue confirmada por su hijo Álvaro Vargas Llosa en un comunicado que publicó en redes sociales.

"Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera", se lee.

Es importante resaltar que tanto el funeral como el sepelio de Mario Vargas Llosa serán en estricto privado, según señaló lo señaló su primogénito.

"Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos", sostuvo.

Finalmente, el familiar confirmó que los restos del autor de La casa verde y La fiesta de chivo serán incinerados.

