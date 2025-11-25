Minsa exige indemnización y sanciones penales tras confirmarse existencia de 'Cártel de Medicamentos'

El Ministerio de Salud (Minsa) expresó su “rechazo absoluto” a las prácticas realizadas por 13 empresas farmacéuticas y distribuidoras que, entre 2006 y 2020, se coludieron en procesos de compra pública de medicamentos, afectando “el abastecimiento de tratamientos oncológicos, antibióticos, suplemento contra la anemia”, entro otros productos.

Estas acciones fueron sancionadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) con una multa que asciende a 100,852.72 UIT, equivalente a más de S/ 539 millones.

A través de un comunicado, el Minsa indicó que ya había iniciado acciones penales antes del fallo al recordar que el 25 de julio del 2024 la Procuraduría Pública del sector presentó una denuncia penal por estos hechos.

“Hoy, con la resolución firme del Indecopi como nueva prueba irrefutable, solicitaremos al Ministerio Público que reevalúe el caso y profundice las investigaciones contra todos los responsables, sean privados o públicos”, mencionó.

Asimismo, la institución informó que iniciará acciones civiles para exigir una indemnización por los daños y perjuicios causados al Estado. La reparación económica buscada sería equivalente o superior a la multa administrativa de S/ 539 millones impuesta por Indecopi.

Además, solicitará al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que “evalúe iniciar procesos sancionadores” contra las empresas involucradas, conforme a la normativa vigente.

La cartera de Salud detalló que gestionará ante las instancias correspondientes que los montos que eventualmente se obtengan por concepto de indemnizaciones “sean destinados exclusivamente a fortalecer el Seguro Integral de Salud (SIS)”, con el fin de resarcir los perjuicios ocasionados a los pacientes.

El Ministerio de Salud, finalmente, reafirmó su política de “tolerancia cero” ante la corrupción y afirmó que su prioridad es garantizar que los recursos públicos sean “destinados a proteger la vida y salud de la población”.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/LSNBicscOy — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 25, 2025

Indecopi multa a 13 farmacéuticas por encarecer compras del Estado

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una sanción contra un cártel integrado por 13 empresas farmacéuticas y distribuidoras, además de 5 de sus ejecutivos, por colusión en procesos de licitación convocados por el Estado.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi impuso en primera instancia administrativa una multa total que asciende a 100,852.72 UIT, equivalente a más de S/ 539 millones, a las empresas. Adicionalmente, los cinco ejecutivos implicados recibieron una multa conjunta de 262.67 UIT (más de S/ 1.4 millones).

La investigación determinó que las empresas coordinaron sus posturas y abstenciones con el fin de repartirse las licitaciones de compras de medicamentos llevadas a cabo entre diciembre de 2006 y febrero de 2020.

Este esquema ilegal afectó la adjudicación de múltiples productos farmacéuticos destinados al abastecimiento de hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud.

La Ley de Libre Competencia establece que los acuerdos entre postores para repartirse licitaciones son una de las conductas anticompetitivas más perjudiciales. La CLC destacó que:

"Estas conductas ilegales generan gastos excesivos en el presupuesto público, ocasionando que los productos se adjudiquen a un precio mayor al que correspondía en caso las empresas hubiesen competido".