Soria también cuestionó el criterio del juez Johnny Gómez Balboa para imponer 30 meses de prisión preventiva contra los dos investigados e indicó que este incurrió en el mismo error que cometió la Fiscalía durante el proceso judicial. "El juez evidencia que el fiscal no ha fundamentado concretamente por qué solicita 36 meses (de prisión preventiva), no ha indicado paso a paso cuáles son las diligencias que están pendientes y cuánto es lo que razonablemente le tomaría llevarlas a cabo. El juez hace lo mismo en su resolución, no explica, simplemente da un plazo de 30 meses pero no explica de por qué todas las diligencias que están pendientes, que el fiscal no supo explicar, le tomarían 30 meses", señaló.