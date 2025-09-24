Mininter agiliza gestiones en Paraguay para lograr el traslado de alias 'El Monstruo' a Perú "lo más pronto posible"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Moreno fue capturado en Paraguay. | Fuente: PNP

Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue capturado este miércoles en una vivienda ubicada en la ciudad de San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, en Paraguay, tras un operativo realizado por agentes de un grupo especial contra el crimen organizado. Así lo informó la Policía Nacional del Perú en sus redes sociales.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que la captura del líder de 'Los Injertos del Cono Norte' fue posible gracias a un trabajo coordinado de la Policía Nacional del Perú y de Paraguay.

“Ha sido un trabajo coordinado de aproximadamente tres meses a tres meses y medio, primero con las coordinaciones de los comandantes generales, tanto de la Policía Nacional del Perú como de la Policía Nacional paraguaya, habiendo designado los puntos focales entre el jefe de la división de crimen organizado de la Policía Nacional, el coronel Cruz Chamba, y el coronel Luis López de la División de Crimen Organizado de Paraguay”, indicó a RPP.

Asimismo, el titular del Mininter indicó que la detención de alias el ‘Monstruo’ también se concretó gracias al trabajo de inteligencia de la PNP para seguir la “ruta del dinero” y dar -finalmente- con el paradero del delincuente.

“El trabajo tan importante de inteligencia y sobre todo siguiendo la ruta del dinero, el día de hoy se ha podido ubicar a este sujeto en la localidad de San Roque, en San Lorenzo, Paraguay, habiéndole brindado la información a la policía paraguaya para que pueda asestar este golpe”, señaló.

“Esta nueva normatividad del congelamiento de cuentas y el seguimiento de la ruta del dinero es cómo se ha podido ubicar a este sujeto. Todos estos personajes necesitan de dinero para poder movilizarse, agenciarse de armas y sobre todo de comprar conciencias porque si no, no podría poder desplazarse tan libremente por diversos países”, acotó.

En esa misma línea, el titular del Mininter indicó que la detención de 35 personas del círculo cercano de ‘El Monstruo’ facilitó su captura.

“Es lamentablemente, pero el dinero es lo que hace eso y cortando eso es que se ha logrado poder debilitarlo al haberse intervenido con anticipación cerca de 35 personas que hace dos meses intervino la División de Crimen Organizado aquí en nuestro país y asimismo en una ciudad de Sudamérica”, aseveró.

Asimismo, precisó que durante la madrugada viajará a Paraguay el coronel José Manuel Cruz Chamba para agilizar el traslado de Erick Moreno a tierras peruanas.

“Próximamente, durante la madrugada, va a estar viajando el coronel Cruz Chamba hacia Paraguay para lograr el traslado lo más pronto posible de este sujeto y que venga a responder por todos los delitos cometidos en agravio de la ciudadanía peruana”, indicó.

Carlos Malaver. | Fuente: RPP

¿Por qué demoró la captura de ‘El Monstruo’?

Malaver también manifestó que la demora en la captura de ‘El Monstruo’ se debió a que constantemente cambiaba su aspecto, por lo que tuvieron que ser “prudentes” para confirmar su identidad.

“Ha podido falsificar documentos y asimismo ha cambiado totalmente su aspecto, como usted puede apreciar. Por eso es que hemos tenido que demorar prudentemente para poder confirmar su identidad”, precisó.

En esa línea informó que el proceso de extradición de Erick Moreno ya fue aprobado previamente en una sesión del Consejo de Ministros.

“Con antelación, mediante reunión de consejo de ministros, se aprobó oportunamente el proceso para la extradición de este sujeto y la captura de manera internacional porque ya se sabía que estaba de manera itinerante entre las ciudades de Paraguay y de Brasil”, concluyó.