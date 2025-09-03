Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Ruiz, pareja del ‘Monstruo’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Fiscalía e impuso 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno (alias ‘Monstruo’), por supuestamente ser parte de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

El juez Roberth Rimachi impuso esta medida a tres meses de la detención de la investigada en Santa Cruz (Bolivia), desde donde fue extraditada al Perú.

Durante la audiencia, Ruiz Cruz – conocida también como ‘La Patrona’ y sindicada de ser la encargada de gestionar las finanzas de la red criminal – negó las acusaciones fiscales y pidió que no se le imponga esta medida.

“El único delito que he cometido es no haber tenido el valor de ir a denunciar a esta persona, ¿por qué? Porque, así como esa persona tiene amigos, también tiene enemigos”, declaró.

No obstante, el magistrado determinó que “es una organización criminal muy violenta”, por lo que declaró fundado el pedido de prisión preventiva.

La investigada fue arrestada en junio, en Bolivia, país del que fue extraditada.



¿De qué se acusa a ‘La Patrona’?

De acuerdo con las investigaciones fiscales, esta red ilícita está dedicada a la extorsión de empresarios, microempresarios, transportistas y colectiveros, entre otros, a través de llamadas de llamadas telefónicas, mensajes, audios y video, a cambio de que las víctimas entreguen cupos de dinero para no atentar contra sus vidas o las de sus familiares.

Además, el rol de Liseth Ruiz, durante su estadía en Paraguay y Bolivia, fue establecer contactos que facilitaron el movimiento de dinero, la protección de integrantes de la organización y la coordinación de actividades ilícitas.

Mientras tanto, Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de ‘El Monstruo’, afronta la investigación bajo mandato de arresto domiciliario por un plazo de 36 meses.