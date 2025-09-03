Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49

Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Ruiz, pareja del ‘Monstruo’

Liseth Ruiz fue extraditada desde Bolivia en junio pasado.
Liseth Ruiz fue extraditada desde Bolivia en junio pasado. | Fuente: Dirincri
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Liseth Cruz, conocida como ‘La Patrona’, es acusada de manejar las finanzas de ‘Los Injertos del Cono Norte’, una organización criminal encabezada por alias ‘El Monstruo’.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Fiscalía e impuso 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno (alias ‘Monstruo’), por supuestamente ser parte de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

El juez Roberth Rimachi impuso esta medida a tres meses de la detención de la investigada en Santa Cruz (Bolivia), desde donde fue extraditada al Perú.

Durante la audiencia, Ruiz Cruz – conocida también como ‘La Patrona’ y sindicada de ser la encargada de gestionar las finanzas de la red criminal – negó las acusaciones fiscales y pidió que no se le imponga esta medida.

“El único delito que he cometido es no haber tenido el valor de ir a denunciar a esta persona, ¿por qué? Porque, así como esa persona tiene amigos, también tiene enemigos”, declaró.

No obstante, el magistrado determinó que “es una organización criminal muy violenta”, por lo que declaró fundado el pedido de prisión preventiva.

¿De qué se acusa a ‘La Patrona’?

De acuerdo con las investigaciones fiscales, esta red ilícita está dedicada a la extorsión de empresarios, microempresarios, transportistas y colectiveros, entre otros, a través de llamadas de llamadas telefónicas, mensajes, audios y video, a cambio de que las víctimas entreguen cupos de dinero para no atentar contra sus vidas o las de sus familiares.  

Además, el rol de Liseth Ruiz, durante su estadía en Paraguay y Bolivia, fue establecer contactos que facilitaron el movimiento de dinero, la protección de integrantes de la organización y la coordinación de actividades ilícitas.

Mientras tanto, Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de ‘El Monstruo’, afronta la investigación bajo mandato de arresto domiciliario por un plazo de 36 meses.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Poder Judicial prisión preventiva Liseth Ruiz El Monstruo Erick Moreno

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA